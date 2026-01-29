巴士安全帶｜城巴乘客下車未能解開　消防20人救援　45分鐘始脫身

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（25日）生效，社會爭議不絕。有報道指一名男乘客今日(29日)早上乘坐城巴上班，欲下車時未能解開安全帶，報警求助，消防出動20人到場救援，該名乘客最終「被困」45分鐘。



城巴高度關注事件，將檢查涉事安全帶，調查故障原因，並就事件對乘客乘車體驗及行程受影響致歉。



2026年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，部份城巴在車頭貼上「請佩戴安全帶」的告示。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

據《東張西望》報道，一名男乘客今日早上11時許於將軍澳乘坐城巴路線795X上班，遵守法例扣上安全帶，到達美孚準備下車時，發現未能解開安全帶。他曾求助其他乘客幫忙通知車長，其後車長停車了解情況，同時通知公司及報警。

2026年1月25日，巴士強制佩戴安全帶新法例生效。（廖雁雄攝）

消防、警察及城巴職員及後到場救援，最終消防用約10分鐘鬆開安全帶助其脫困。該安全帶事後未被剪斷，仍扣在座位。該名乘客又指巴士停車無開冷氣，加上被困安全帶逾45分鐘，頭暈不適需送院治理，聲稱會向巴士公司索償醫療費。

消防處回覆表示，早上11時27分接獲長沙灣道有巴士乘客求助報案，行動出動3架消防車、1架救護車、1架救護電單車共16名消防及4名救護員協助，11時36分完成救援，事主清醒送院。

城巴回覆稱，高度關注事件，將檢查涉事安全帶，調查故障原因，並就事件對乘客乘車體驗及行程受影響致歉。公司已即時作出指示，加強對車隊安全帶的檢查工作，以確保其處於良好狀態。