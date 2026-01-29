巴士安全帶｜乘客被困45分鐘　城巴指安全帶被楔錫紙阻運作將報警

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（25日）生效，社會爭議不絕。有報道指一名男乘客今早（29日）乘坐城巴上班，欲下車時未能解開安全帶，由車長報警。消防處出動20人到場救援，該名乘客最終「被困」45分鐘。



城巴今日（29日）傍晚回應指，今午進一步檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司將報警處理。



城巴發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查。（城巴圖片）

乘客報告安全帶未能解開 車長跟指引停靠最接近巴士站

城巴公布，今早約10時，城巴一輛795X號線往蘇屋方向的車長接獲乘客報告指，其中一條安全帶未能解開。車長隨即按照既定指引，安排巴士停靠最接近的長沙灣昌華街巴士站跟進，並向車務控制中心報告事件後。該名乘客最終在消防人員協助下離開座位。

2026年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，部份城巴在車頭貼上「請佩戴安全帶」的告示。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

檢查發現安全帶鎖扣內部被錫紙阻礙正常運作

城巴表示高度關注事件，今午進一步檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司將報警處理。

城巴目標短期內完成深度檢查車隊所有安全帶

為配合安全帶新規定實施，城巴正進行一項安全帶專項檢查，深度檢查車隊逾1,700輛巴士上每條安全帶，目標在短期內完成。城巴已將安全帶性能的各項測試項目，納入巴士每月例行檢查，以監測安全帶使用率提升後的狀況。