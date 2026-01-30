去年首11月錄逾8.1萬宗罪案　按年跌約6%　依托咪酯檢獲量飆升8倍

撲滅罪行委員會今日（30日）下午舉行會議，保安局局長鄧炳強在會後見傳媒，指2025年1至11月整體罪案數字為81,731宗，比2024年同期下跌5.8%，大部份罪案數字錄得下跌，包括傳統罪案及詐騙案。兇殺案及嚴重毒品案則錄得上升，特別是涉及依托咪酯的罪案，被呈報吸食依托咪酯人數上升逾1.6倍，21歲以下人士佔約六成。檢獲煙彈數量更大增8倍至128萬粒。鄧炳強指，除了反映吸食依托咪酯的嚴重性外，亦反映針對性執法有效。



撲滅罪行委員會今日（30日）下午舉行會議，保安局局長鄧炳強在會後見傳媒，指2025年1至11月整體罪案數字為81,731宗，比2024年同期下跌5.8%。（政府新聞處直播截圖）

鄧炳強指，2025年1月至11月破案率為26.1%，與2024年同期相若。大部份罪案數字錄得下跌，特別是傳統罪案，例如行劫、傷人、爆竊、嚴重毆打、盜竊，下跌幅度由7%至32.2%不等，部份創歷史新低，以往多數錄得上升的詐騙案同樣錄2.4%跌幅。

兇殺案增6宗 鄧炳強指未見惡化趨勢

錄得上升的罪案包括兇殺案及嚴重毒品案。兇殺案大幅上升至170宗，撇除145宗涉及大埔宏福苑火警的案件，共24宗已經偵破，其餘一宗未破案，但已掌握兇徒身份，相信他已離港。換言之，兇殺案數字只較前年上升6宗，六成案件疑犯及受害人為親屬關係，其餘為工業意外、糾紛。鄧炳強指，未見兇殺案在港有惡化趨勢，只是個別事件。

嚴重毒品案方面，2025年1至11月錄得1,179宗，較2024年同期上升14.7%，其中大約30%涉及依托咪酯。有關依托咪酯案件共912宗，共1126人被捕，較前一年同期比較，分別上升四倍及三倍。被呈報吸食依托咪酯人數上升逾1.6倍至487人，21歲以下人士佔約六成。

警方2025年曾在火炭一工廈單位，搗破太空油毒品製造工場，檢獲一批液態依托咪酯、香味甘油、太空油毒品煙彈和製毒工具。（警方圖片）

2025年首11個月 檢獲約128萬粒依托咪酯煙彈

檢獲煙彈數量由2024年首11月的約14萬粒，上升至2025年約128萬粒，升幅達八倍。鄧炳強表示，除了反映吸食依托咪酯的嚴重性外，亦反映針對性執法有效。警方會繼續密切留意情況，採取相應措施，繼續嚴厲打擊依托咪酯相關罪案。

詐騙案方面，2025年1至11月錄得39,490宗，較2024年同期下跌2.4%，涉及騙款是73.9億元，下跌13.3%。詐騙案仍佔整體罪案數字48%。整體詐騙案錄得下跌，相信是警方在電訊網絡源頭打擊，持續優化防騙視伏APP，以及加強針對性防禦宣傳有關。網上騙案佔整體詐騙案64%，錄25,346宗，與2024年同期相若。當中網上投資騙案及網上求職騙案錄得上升，下跌的為釣魚騙案及援交騙案。

至於全港性閉路電視「銳眼計劃」，保安局預2028年增6萬個鏡頭。（資料圖片）

保安局料2028年約6萬個「天眼」鏡頭覆蓋全港

至於全港性閉路電視「銳眼計劃」，由2024年4月實施至今，已協助警方偵破超過740宗案件，當中包括謀殺案及搶劫案等嚴重罪行。鄧炳強指出，警方計劃日後引入更多人工智能影像分析功能，以提升人群管理效率，及早識別懷疑嚴重罪案或者被通緝人士，協助警方調查工作。下個階段，警方會繼續提升全港閉路電視系統網絡，目標每年增加2萬個鏡頭，預計2028年大約有6萬個鏡頭覆蓋全港。

小型無人機行動調配先導計劃試行範圍進一步擴展到中環地區及長洲分區。（資料圖片）

無人機行動擴展到中環、長洲

另外，小型無人機行動調配先導計劃首階段於2025年5月開始實施，在邊界警區及西九龍總區進行試驗。截至去年12月，警方共在邊界警區進行了664次無人機自動巡航任務，及在西九龍總區執行302次反罪惡高空巡邏，成功協助警方偵破包括藏毒及盜竊等14宗案件，拘捕13人。警方上周五（23日）已推出第二階段，試行範圍進一步擴展到中環地區及長洲分區。警方會積極研究結合人工智能科技，持續強化無人機在夜間的適應能力及探索能力。