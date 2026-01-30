女嬰身上疑有毒品痕跡 無業母被控虐兒 案押後至3.27再訊
撰文：郭顥添
出版：更新：
女嬰10個月大時被發現身上疑有毒品痕跡，其無業母親被控虐兒罪，今(30日)在屯門法院提堂，署任主任裁判官鄧少雄把案押後至 3月 27日再訊，並准被告以 300 元保釋，女嬰則交社署保護，並由被告的胞姊照顧。
女被告 P.Y.C，38 歲，無業，被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指她於 2025 年 2 月，在元朗大棠路紅棗田村某單位，照顧 10 個月大女童 X時，故意虐待或忽略，並相當可能導致該 X 受到不必要的苦楚或健康損害。
庭上透露，女嬰現時已21個月大，之前曾被發現身上有毒品痕跡，現由社署保護，並由被告的胞姊照顧，被告可在社工協助下探望女兒，並須定期提交驗血報告。
辯方要求案件押後以索取文件及提供法律意見，被告准以 300 元保釋，並須居住報稱地址。
案件編號：TMCC202/2026
4歲童被驗出尿液含「K仔」 吸毒9年母否認有毒癮 判入戒毒所小姊妹誤食「大麻糖」 父裁定藏毒及虐兒罪成 官斥嚴重囚8月小姊妹疑誤食「大麻糖」嘔白泡 女童父否認虐兒及藏毒罪1月審17日大女嬰尿液含冰毒 兩孩之母認虐兒判感化 官籲不要再吸毒