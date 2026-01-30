女嬰身上疑有毒品痕跡　無業母被控虐兒　案押後至3.27再訊

女嬰10個月大時被發現身上疑有毒品痕跡，其無業母親被控虐兒罪，今(30日)在屯門法院提堂，署任主任裁判官鄧少雄把案押後至 3月 27日再訊，並准被告以 300 元保釋，女嬰則交社署保護，並由被告的胞姊照顧。



女被告 P.Y.C，38 歲，無業，被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指她於 2025 年 2 月，在元朗大棠路紅棗田村某單位，照顧 10 個月大女童 X時，故意虐待或忽略，並相當可能導致該 X 受到不必要的苦楚或健康損害。

女被告PYC被控虐兒，今早在屯門法院提堂。

庭上透露，女嬰現時已21個月大，之前曾被發現身上有毒品痕跡，現由社署保護，並由被告的胞姊照顧，被告可在社工協助下探望女兒，並須定期提交驗血報告。

辯方要求案件押後以索取文件及提供法律意見，被告准以 300 元保釋，並須居住報稱地址。

案件編號：TMCC202/2026