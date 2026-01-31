科大AI模型預測強對流天氣暴雨　梁榮武解釋模型運作　讚具突破性

科大研究團隊成功研發一種AI人工智能模型，能夠提前4小時預警強對流天氣，包括黑色暴雨水平及突發性強降雨等。對於具體如何運作，氣象學會發言人梁榮武今日（31日）進一步解釋，該模型透過人造衞星預測雲層溫度變化，有助提早預示預報員強對流的位置，形容該研發具突破性。不過，他指該模型未必能準確預測下雨位置，而且解像度不夠仔細，期望團隊進一步向相關方向研究。



氣象學會發言人梁榮武說，認為科大研發的AI模型比其他同類型的「深度擴散模型」優勝，形容是「突破」。（資料圖片）

科大研究團隊近日開發一套全新AI運算框架，利用中國風雲四號衛星於2018至2021年間取得的紅外亮溫觀測資料進行模型訓練，並結合氣象專業知識，以捕捉對流雲系的時空演變特徵，其後再以2022至2023年春夏季樣本對模型表現進行驗證。

科大指，該模型為全球首個可提前4小時預報雷暴發展的模型。此外，在48平方公里分辨率下，其預報準確度較現行模型提升逾15%。

氣象學會發言人梁榮武進一步解釋，該模型透過人造衞星預測雲層溫度變化，通常雲頂愈高、氣溫愈凍；如雲層出現強對流，即可能有雷暴或暴雨，通常會升得很高，因此當模型偵測到雲層偏凍，代表遇強對流的機會愈大。

2025年9月，超強颱風樺加沙襲港。(資料圖片／廖雁雄攝)

他認為該模型比其他同類型的「深度擴散模型」優勝，形容是「突破」，相信可提早預示預報員強對流的位置，讓其配以雷達等臨近預報工具，仔細預測一至兩小時後會否下雨。

不過，他指該模型未必能準確預測地面雨量。他解釋，即使雲頂偏凍及出現強對流，並不代表雨會降至正底下方，有時候雲層會被高空的風吹至歪斜，暴雨便降至另一處。他認為下一步需要研究的方向，是如何將雲層溫度與地面雨量建構關係。

此外，他估計該模型難以分辨哪些地區下大雨、哪些無下雨。該模型的解像度是48平方公里，他形容面積相當大，解像度不夠仔細，但很多時候香港的大雨集中在數公里、屬於面積較少的地方。