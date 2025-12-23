2025回顧｜今年打風特別多　天文台兩掛10號風球　樺加沙巨浪爆門

【2025大事回顧／颱風／打風／天文台／樺加沙／Ragasa】2025年，香港有破紀錄的風季，共有至少27個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有13個熱帶氣旋引致香港天文台需要發出熱帶氣旋警告信號），打破1946年以來年內「掛波」次數最多紀錄。



超強颱風樺加沙（Ragasa）吹襲下，香港在9月24日凌晨懸掛10號風球，是繼熱帶氣旋韋帕7月來襲後，香港年內第二次掛10號風球，為1964年以來首次需要於同一年內兩度發出10號風球。



樺加沙襲港，水浸黑點大澳水位升至3.5米左右，路面被淹浸成「水鄉」，水深及大腿，居民外出需涉水而行。十號颶風與黃色暴雨警告信號生效。香港仔富麗敦海洋公園酒店有巨浪湧入酒店大堂，衝爛落地玻璃門，淹浸大堂。幸事件中沒有人受傷，但酒店大堂及門外車路一片泥濘，多塊玻璃粉碎，職員忙於清理。樺加沙吹襲本港，香港國際機場一度暫停客機升降近30小時。



香港仔富麗敦海洋公園酒店正門多塊玻璃損毀。（讀者提供）

2025年香港有幾多個颱風？

今年共有至少27個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有13個熱帶氣旋引致香港天文台需要發出熱帶氣旋警告信號），打破1946年以來年內「掛波」次數最多紀錄。

樺加沙幾點掛10號風球？

樺加沙逼近，天文台今年9月24日凌晨2時40分發出十號颶風信號，是繼7月20日颱風韋帕後，今年第二個十號颶風信號。對上一次一年內掛兩次十號颶風信號是於1964年，分別是露比襲港期間在9月5日發出，維持大約4小時，以及同年黛蒂來襲期間於10月3日發出，維持逾8小時。

由於菲律賓以東的西北太平洋的熱帶氣旋潛熱較高，加上配合良好的高空輻散及偏弱的垂直風切變，樺加沙於9月21日凌晨快速增強為超強颱風。在副熱帶高壓脊引導下，樺加沙於9月22日採取偏西路徑橫過呂宋海峽，考慮到其環流廣闊及移動速度較快，天文台在樺加沙距離香港約890公里時發出一號戒備信號。

樺加沙最高風力幾多？

由於樺加沙的中心沒有經過呂宋及台灣等主要陸地，樺加沙在進入南海後結構仍然完整、環流相當廣闊及風眼渾圓清晰，其中心附近最高持續風速約每小時230公里，是2025年至今西北太平洋及南海區域最強的熱帶氣旋；亦是天文台自1950年有記錄以來南海區域第二強的熱帶氣旋，與2023年的超強颱風蘇拉和2024年的超強颱風摩羯並列。

樺加沙幾時最接近香港？

樺加沙在9月24日凌晨西移，於早上6時最接近香港，在天文台總部以南約120公里掠過。 這代表樺加沙打破2012年強颱風韋森特及2018年超強颱風山竹共同保持的紀錄，成為歷來風暴中心距離香港最遠的十號信號，亦是戰後唯一一個非正面襲港而令天文台發出十號信號的熱帶氣旋，當時樺加沙中心風力高達每小時195公里。

樺加沙襲港有人受傷嗎？

樺加沙逼近，9月23日下午3時25分，即八號信號生效期間，警方接報柴灣嘉業街60號對開的貨櫃裝卸區發生一起三人墮海事故。事發時，涉事一家四口因不顧危險在岸邊觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲入海中，父親隨即跳海救援。三人其後由附近船家及到場的消防人員救起，其中母親與兒子陷入昏迷，父親則意識清醒；三人均被送往東區醫院救治，並需轉入深切治療部繼續救治，父親及兒子情況一度嚴重，母親亦一度危殆；事件中同行的一名9歲女兒無恙。

樺加沙對香港航班有什麼影響？

樺加沙吹襲本港，香港國際機場一度暫停客機升降近30小時。機管局行政總裁張李佳蕙當時表示，首要任務是航空公司在最安全的情況下可起降，在樺加沙逐漸減弱後立即啟動復常機制，航空公司開始接載滯留外地的旅客回港，離港航班也陸續恢復，三條跑道同步運作，約一天內已處理近千班航班，運作迅速回復正常。

樺加沙吹襲期網上流傳片段，顯示有海水湧入富麗敦海洋公園酒店大堂，其間有人跌倒大叫。另一條片段亦顯示整個大堂浸滿海水，相當洶湧。

9月24日近早上6時，即十號信號生效期間，香港富麗敦海洋公園酒店有大浪破門而入，玻璃門被沖爛，海水隨即湧入酒店大堂，事後大堂內部一片狼藉。

另外，將軍澳海濱公園再次出現災情，巨浪越過混凝土海堤，人行道及自行車道被嚴重破壞，滿地泥沙，樹木東歪西倒，鐵圍欄被拉脫橫躺路上，多間海濱餐廳被越堤浪湧入摧毀，即使裝設擋水板亦遭極巨浪沖破。此外深水灣污水管受到嚴重損壞，岸邊有不少啡色雜物漂浮，渠務署呼籲市民不要到附近海域游泳。

截至9月24日晚上8時，香港接獲逾1200宗塌樹報告、4宗山泥傾瀉報告、22宗淹水報告，風暴期間共有101人受傷。

香港仔富麗敦海洋公園酒店酒店正門外的路面一地泥濘。（讀者提供）

至於今年另一個10號風球是韋帕，韋帕7月16日晚上在馬尼拉以東約950公里的北太平洋西部上形成。天文台在7月19日上午2時20分發出一號戒備信號，當時韋帕集結在香港之東南偏東約780公里。當日早上本港吹和緩至清勁偏北風。隨著韋帕逐漸靠近廣東沿岸，天文台在當日下午2時20分發出三號強風信號，當時韋帕位於香港之東南偏東約540公里。受韋帕的強雨帶影響，當晚本港風勢增強，多處風力達到強風程度。

韋帕有幾近香港？

由於預料韋帕會在7月20日頗為接近珠江口一帶，天文台在當日上午12時20分發出八號東北烈風或暴風信號，當時韋帕集結在香港之東南偏東約270公里。凌晨本港風力進一步增強，多處地區吹強風至烈風程度的偏北風。隨著韋帕以颱風強度進一步逼近香港，預料其颶風區會相當接近本港，天文台在當日上午7時20分發出九號烈風或暴風風力增強信號，當時韋帕已移至香港之東南約110公里。

隨後本港風力顯著增強，普遍吹烈風至暴風程度的北至東北風。有見韋帕眼壁及其相關的颶風將會吹襲本港，天文台在當日上午9時20分發出十號颶風信號，當時韋帕位於天文台總部之東南約70公里。當日早上本港多處地區吹暴風程度的東至東北風，南部地區及高地更持續受颶風吹襲。韋帕於當日早上11時左右最接近香港，在天文台總部以南約60公里掠過。

在韋帕影響下，大埔滘錄得最高潮位(海圖基準面以上)3.03米及最大風暴潮(天文潮高度以上) 1.61米。

酒店正門外的路面一地泥濘。（讀者提供）

【超強颱風樺加沙】下午水位下降後，有居民帶子女外出兜風。（資料圖片/梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】有居民打風時帶流浪貓、狗至安全位置躲避颱風。（資料圖片/梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】雖然水位逐漸下降，但路面水氹及雜物尚未散去，有居民回家必經之路被水浸。（資料圖片/梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】居民為預防水浸，提前將按摩椅升高。（資料圖片/梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位明顯上升，路面被淹浸，有大樹被吹倒。（資料圖片/梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約11時，大澳水位上升至市民小腿位置。（資料圖片/梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約11時，大澳水位上升至市民大腿位置。（資料圖片/梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約11時，大澳水位上升至3.5米。（資料圖片/梁鵬威攝）

大澳大地舖被水淹湧入舖，可見水深浸至小腿，店東似乎「見慣風浪」，氣定神閒地坐在舖中看手機。（梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位明顯上升，路面被淹浸，有大樹被吹倒。（梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位明顯上升，路面被淹浸，有大樹被吹倒。（梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位明顯上升，路面被淹浸，有大樹被吹倒。（梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位明顯上升，有人以垃圾收費指定袋作雨衣。（梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位上升至市民腳踝位置。（梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位上升至市民腳踝位置，有大澳居民隔著玻璃觀望外景。（梁鵬威攝）

▼大澳周三早上情況▼



▼大澳周二夜晚情況▼



▼大澳周二下午情況▼

