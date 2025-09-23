颱風樺加沙｜天文台前台長籲小心湧浪：比起颱風致死率更高
撰文：林子慰
出版：更新：
【颱風／打風／天文台／風球／樺加沙】超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台今日（23日）下午2時20分發出8號風球，預測明日（24日）天氣持續惡劣。有不少市民趁風勢弱時外出感受風力，下午柴灣工業區海旁有一家四口在觀浪時，當中三人墮海。風未到，湧浪先到，多名天文台前台長呼籲市民小心湧浪。
天文台前台長李本瀅3日前表示，十號超強颱風山竹沒有造成死亡，但不少市民在一號風球時，因湧浪喪生；另一名前台長林超英亦指出風雨未必造成死亡，但風雨來前曾有人被湧浪吞噬，提醒市民切勿輕視湧浪。
天文台前台長李本瀅3日前在社交平台發文表示，一號風球或比十號風球更容易導致人命傷亡。他指出，2018年超強颱風「山竹」襲港時，在十號風球下無人喪生，但一號戒備信號下卻有不少人死亡。
他解釋，「That’s when the storm is still far away but its winds are already sufficient to bring swells.（一號訊號時，雖然風暴距離香港很遠，但風力已可帶來湧浪）」，湧浪會令在船隻上的市民感到噁心，若有人游泳和衝浪時遭遇湧浪，或因此失去平衡撞到岩石而溺水身亡；在船隻高處工作的工友或跌至甲板喪生；碼頭卸貨工或被搖晃的貨物擊中。
李本瑩亦在文中分享，自己曾在石澳經歷湧浪，當時被浪沖起兩米高，整個人天旋地轉，更因此丟失眼鏡，最後只能藉兄長眼鏡開車回家。他提醒，隨著超強颱風「樺加沙」逼近，香港已出現湧浪，希望市民可多加留意，避免事故。
另一名天文台前台長林超英今日亦發文稱，年來颱風襲港時，風雨沒有造成死亡，反而風雨來前有人被湧浪吞噬，現時將軍澳、小西灣、柴灣、杏花邨等都有湧浪拍岸的驚濤，提醒市民切勿輕視背後危機。
湧浪來得很隱秘，一發作就隨時走不及，殺傷力遠超想像
+11
颱風樺加沙｜何永賢憶新婚遇颱風膠紙貼玻璃遺痕：用天拿水洗好耐強颱樺加沙．航班取消怎麼辦｜袁振寧料部份滯外港人下月初始能返颱風樺加沙｜何永賢視察安泰邨等防風 黃大仙上邨為地鐵設水閘颱風樺加沙｜民青局視察水浸黑點 環保署準備風後清理塌樹廢物颱風樺加沙｜紀律部隊增派人手嚴陣以待 消防提前於水浸黑點防災颱風樺加沙｜大澳商戶提前三日移走貨物 料破壞力強冀減損失超強颱風樺加沙｜「龍吸水」鯉魚門候命 商戶明天人撤走留下貨物颱風樺加沙｜樂富街市搶購食物盛況如年三十 同場檔員都買不到菜