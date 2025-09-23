颱風樺加沙｜天文台前台長籲小心湧浪：比起颱風致死率更高

【颱風／打風／天文台／風球／樺加沙】超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台今日（23日）下午2時20分發出8號風球，預測明日（24日）天氣持續惡劣。有不少市民趁風勢弱時外出感受風力，下午柴灣工業區海旁有一家四口在觀浪時，當中三人墮海。風未到，湧浪先到，多名天文台前台長呼籲市民小心湧浪。



天文台前台長李本瀅3日前表示，十號超強颱風山竹沒有造成死亡，但不少市民在一號風球時，因湧浪喪生；另一名前台長林超英亦指出風雨未必造成死亡，但風雨來前曾有人被湧浪吞噬，提醒市民切勿輕視湧浪。



超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不是有大浪拍岸，激起海濤，市民在遠處觀看。（廖雁雄攝）

天文台前台長李本瀅3日前在社交平台發文表示，一號風球或比十號風球更容易導致人命傷亡。他指出，2018年超強颱風「山竹」襲港時，在十號風球下無人喪生，但一號戒備信號下卻有不少人死亡。

他解釋，「That’s when the storm is still far away but its winds are already sufficient to bring swells.（一號訊號時，雖然風暴距離香港很遠，但風力已可帶來湧浪）」，湧浪會令在船隻上的市民感到噁心，若有人游泳和衝浪時遭遇湧浪，或因此失去平衡撞到岩石而溺水身亡；在船隻高處工作的工友或跌至甲板喪生；碼頭卸貨工或被搖晃的貨物擊中。

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午1時許港島杏花邨不是有大浪拍岸，激起海濤，在旁觀看市民即閃避。（廖雁雄攝）

李本瑩亦在文中分享，自己曾在石澳經歷湧浪，當時被浪沖起兩米高，整個人天旋地轉，更因此丟失眼鏡，最後只能藉兄長眼鏡開車回家。他提醒，隨著超強颱風「樺加沙」逼近，香港已出現湧浪，希望市民可多加留意，避免事故。

樺加沙為今年第十八號颱風，被譽為「2025年最強風暴」。（X）

另一名天文台前台長林超英今日亦發文稱，年來颱風襲港時，風雨沒有造成死亡，反而風雨來前有人被湧浪吞噬，現時將軍澳、小西灣、柴灣、杏花邨等都有湧浪拍岸的驚濤，提醒市民切勿輕視背後危機。

湧浪來得很隱秘，一發作就隨時走不及，殺傷力遠超想像 天文台前台長林超英