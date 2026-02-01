屯馬綫乘客注意！　今日需在紅磡站轉車料多花5分鐘　附轉乘貼士

港鐵今日（1日）進行屯馬綫紅磡站至尖東站路軌改道工程，部份路段需要短暫封閉。港鐵表示，屯馬綫全綫今日會維持正常班次，惟途經紅磡站的乘客須下車，前往對面月台轉車繼續行程。港鐵預計過程額外花多4至5分鐘，呼籲乘客為轉車預留時間。



港鐵公司今日（1日）跟進屯馬綫紅磡站至尖東站路軌改道工程，部份路段需要短暫封閉。（資料圖片／陳順禎攝）

轉乘三大貼士。（港鐵圖片）

港鐵較早前表示，今日屯馬綫全綫將維持正常班次，不過為配合改道工程，屯馬綫將以紅磡站為終點站，例如由烏溪沙開出的列車，會以紅磡站為終點站；由屯門站開出的列車，同樣以紅磡站為終點站。若乘客要繼續行程及前往其他站，需在紅磡站往對面月台轉車。若乘客在紅磡站上車，則不受影響。

紅磡站月台今日會有職員舉起大型指示牌，列明列車行駛方向，港鐵亦會加派150名職員在紅磡站及屯馬綫沿綫車站協助乘客，呼籲乘客留意及配合現場職員指引。

港鐵預計，轉車過程需額外花多4至5分鐘，提醒受影響乘客留意現場指示牌及月台列車方向，並要預早規劃行程，預留時間轉車。港鐵又指，預計周一（2日）可恢復正常服務。

今日屯馬綫月台會有職員舉起大型指示牌，列明列車行駛方向。（資料圖片／陳順禎攝）

另外，屯馬綫的第二次封閉路段特別安排將於3月8日實施，屆時屯馬線終點站同樣為紅磡站，若乘客要繼續行程，需在該站下車。