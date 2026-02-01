農曆新年｜羅淑佩對旅客數字樂觀　稱漁護署會派員駐守郊野景點

農曆新年將至，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（1日）表示對春節黃金周訪港旅客數字感樂觀，因為今年聖誕節與農曆新年相隔較久，旅客旅遊意欲較大；其次是內地黃金周較平常長。而今年本港新春節目亦十分豐富，除了確定會放煙花外，花車亦會「加碼」。



去年除夕，大批內地客到西貢鹹田灣露營，事後公廁、沙灘淪為垃圾崗。羅淑佩指，漁護署很關注山徑景點的清潔和管理，所以職員在農曆新年期間會停止休假，駐守一些熱門景點。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片)

2025年1月30日，大批市民及遊客在維港兩岸欣賞年初二賀歲煙花滙演。（資料圖片／夏家朗攝）

羅淑佩今日在無綫節目《講清講楚》中表示對農曆新年訪港旅客數字感樂觀，她指有多個原因，第一是今年聖誕節與農曆新年相隔較久，旅客旅遊意欲較大；其次是內地黃金周有八、九日，較平常長。她又指，國家早前向民眾發出避免前往日本的提示，一定程度會令香港受惠。

而第三是今年本港新春節目豐富，除了確定會放煙花外，花車亦會「加碼」。她指，由於今年是馬年，賽馬會投入很大；加上麥當勞首次參與、旅發局花車會以啟德體育園作主題等，相信會十分吸引。

其實（內地）旅客可以去完短trip再去長trip，返完屋企探親再出嚟旅遊都得。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

麥當勞首次參與花車巡遊，花車設計參考80年代的麥當勞裝飾，有滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷角色。（資料圖片／陳葦慈攝）

她表示，一如往年，不會大規模延長口岸通關時間；但自從確定會放煙花後，酒店訂單上升，相信內地旅客的行程不會受影響

漁護署職員將銷假駐守熱門景點

去年除夕，大批內地客湧港跨年，西貢鹹田灣現露營海，公廁、沙灘淪為垃圾崗。羅淑佩指，漁護署很關注山徑景點的清潔和管理，所以職員在農曆新年期間會停止休假，駐守一些熱門景點，希望保障旅客安全。

譬如話清潔，或者大家唔熟識香港嘅法例法規，係咪要加強宣傳教育、勸喻，方方面面我哋都會兼顧。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

1月2日，咸田公廁前垃圾堆積如山，遠處已可聞到酸臭味。（資料圖片／董素琛攝）

有信心全年旅客數字突破5,000萬

展望全年，羅淑佩表示有信心旅客數字突破5,000萬，除了體育賽事接二連三外，旅發局亦正研究AI旅遊顧問，在旅客輸入喜好後，替其度身訂造行程，將在今年上半年推出。

戲院業寒冬 羅淑佩：數字已穩定下來

近年本港多間戲院相繼結業，羅淑佩指，疫情改變了人們看電影的模式，不過，謝票場等能與表演者互動的活動依舊受歡迎，在戲院舉辦一些含互動元素的活動或成趨勢，所以當局正就縮短戲院作臨時搭建申請的所需時間進行工作，希望可在18個工作天左右完成。她亦表示，現時戲院數字已穩定下來。