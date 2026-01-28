羅淑佩：未來一年盛事接踵而來　「實時旅遊地圖」料上半年推出

文化體育及旅遊局局長羅淑佩周二（27日）出席立法會經濟發展事務委員會政策簡報會，就旅遊方面的工作發言時表示，在各旅遊業同人的努力下，旅遊業在2025年表現出色，全年共錄得4,990萬訪港人次，數字高於年初預期的4,900萬，亦較2024年全年的4,450萬人次增加12%。未來一年，香港無論文化項目或體育盛事都接踵而來，絕對能讓旅客感受香港盛事之都的獨特魅力。



圖為2025年12月31日，大批旅客訪港跨年。（夏家朗攝）

去年訪港內地旅客約3,780萬人次 按年增11%

羅淑佩指出，2025年在中央多項惠港挺港措施下，包括優化「個人遊」計劃、恢復並擴展深圳「一簽多行」，以及最新的增加四個連接香港的口岸為外國人「240小時過境免簽」入境內地口岸等，為香港旅遊業注入龐大動力。全年訪港內地旅客共約有3,780萬人次，較2024年同期增加約11%。

一連四日的香日港美酒佳餚巡禮2025在10月26日結束，連日來入場人士逼滿會場，店舖指人財皆旺。（廖雁雄攝）

非內地旅客達1,210萬人次 按年增幅15%

而非內地旅客的按年增幅更高，達15%，共約有1,210萬人次。當中台灣地區、日本、澳洲和中東地區的增長尤為強勁，增幅達25%或以上。菲律賓、泰國、越南和印度等短途市場已恢復至或超越疫情前的水平。

她表示，當局在2025年為旅客及市民提供多個文化和體育的國際級盛事。當中，第十五屆全運會期間（2025年11月9日至21日）錄得超過170萬訪港人次。而旅發局的2025香港美酒佳餚巡禮也非常成功，4天活動吸引約163,000人進場，每日平均入場人數比去年增加超過3成，平均每日品味券的銷售額更比去年增加近4成。

2025年1月29日年初一，「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊晚在尖沙咀舉行。9架花車及46隊表演團隊陸續出場。(夏家朗攝）

農曆新年續辦花車巡遊等活動

在2026年，旅發局會繼續舉辦以節慶、美食和體育為主題的旗艦盛事，包括香港國際龍舟邀請賽、香港單車節、香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數以及新春國際匯演之夜等，並推陳出新，為旅客打造耳目一新的體驗。

今年農曆新年，旅發局會加強向旅客宣傳一系列的精彩活動，包括將於大年初一舉辦的新春國際匯演之夜花車巡遊、年初二的賀歲煙花匯演、年初三的馬年賽馬日及年初五的賀歲盃等。

「九龍城寨光影之旅」電影場景展，重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景，共設8個展覽館，包括牙醫診所、跌打館、魚蛋工場等。（廖雁雄攝）

旅發局推「香港好味」指南 《九龍城寨》場景展迎逾27.4萬參觀者

旅發局上星期也推出「香港好味」名廚精選美食指南，邀請超過50位本地名廚推薦18區不同類型的心水餐廳，亦有街坊小店，必定能啓發旅客的覓食靈感。此外，電影元素亦是香港特色。《九龍城寨光影之旅》電影場景展自2025年起開放給公眾參觀，至今已有超過274,000人次到場。而今年元旦推出、在舊油麻地警署內設置的《油蔴地警署光影之旅》展覽，亦極受歡迎。

賽馬旅遊方面，適逢今年是馬年，香港賽馬會將策劃以馬為主題的慶祝活動及表演，推廣賽馬旅遊。

熊貓旅遊方面，文體旅局會繼續帶領海洋公園，聯同旅發局和社會各界發揮創意，推出更多以大熊貓為主題的活動和產品，延續大熊貓熱潮。

在2024/25年度，大熊貓盈盈及牠的一對龍鳯眙家姐「加加」及細佬「得得」，為海洋公園帶來更多人流及收入。(海洋公園提供圖片)

商討下階段工業品牌旅遊項目

工業旅遊方面，當局正積極推展「香港製造」工業元素相關的旅遊產品。第一階段位於大埔創新園內的3個工業品牌旅遊產品，包括：李錦記、奇華及益力多已於2025年推出。當局現正與其他工業品牌商討下一階段的項目。

除了發展更多特色的旅遊產品，文體旅局亦積極開拓多元化的客源市場，特別是高增值旅客方面，包括重點促進穆斯林旅遊，發展中東及東盟市場。香港郵輪旅遊發展持續良好，去年訪港郵輪達189航次，按年增加26%，預計今年會繼續有增長。

在會展旅遊方面，去年有251萬名會展旅客訪港，較2024年上升7%。未來一年，當局會繼續爭取及支持不同規模及類型的國際會展旅遊活動在港舉行。

積極開發「人工智能行程規劃」

至於大家都關心的遊艇旅遊，除增加泊位外，發展局、運輸及物流局和保安局會優化遊艇產業配套包括訪港遊艇入境流程。文體旅局會全力配合，並繼續支持粵港澳大灣區遊艇旅遊的發展和合作，推廣高端遊艇旅遊。

在智慧旅遊方面，旅發局會持續加強旅遊數據及市場分析的工作，另外亦正開發「實時旅遊地圖」，向旅客實時推薦附近的景點、活動和優惠，預計今年上半年會推出；另一方面也正積極開發「人工智能行程規劃」。

此外，為深化好客文化並加強推廣「人人都是旅遊大使」，旅發局早前跟大眾媒體合作，推出傑出服務嘉許計劃，向市民表揚提供優質服務的旅遊從業員，鼓勵大眾一起成為「旅遊大使」，攜手展現香港好客精神。