夏寶龍「同唱一台戲」論　羅淑佩盼與立法會促進大灣區文體旅融合

全國港澳研究會昨天（26日）在北京舉辦研討會，港澳辦主任夏寶龍致辭時大篇幅強調行政主導的好處，亦寄語立法會要「監督促進政府更好施政」，不能只口頭支持，要拿出實際行動調研政策提供意見，做到「支持政府不缺位，監督政府不越位」，三權同唱一台戲，互不拆台。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（27日）表示在中央政府的堅定支持下，政府與立法會「同唱一台戲」，踏出行政立法良性互動新方向，促進大灣區城市在文化、體育、旅遊等多領域的深度融合與協作，更好地進一步融入和服務國家發展大局。



1月26日，中央港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會專題研討會上致辭。（港澳辦）

羅淑佩在社交平台感謝夏寶龍闡釋行政主導，她與團隊會切實履行憲制責任，在行政長官領導下全面推進香港特區高效治理，又熱切期望與新一屆立法會通力合作，有商有量，多溝通，多思考如何令香港的文體旅範圍抓緊現時正在上升軌道的良好勢頭，更有作為，更好貢獻香港，貢獻國家。

1月26日，中央港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會專題研討會上致辭，指出香港必須堅持和完善行政主導。（港澳辦）

羅淑佩指，夏寶龍語重心長回顧回歸以來，反對派及外部勢力不斷干擾、阻撓、破壞行政主導，意圖削弱行政長官和特區政府的管治權威，嚴重影響特區政府依法施政，形容這些慘痛教訓令香港深刻認識到行政主導對香港良政善治的核心保障作用，當前得來不易的穩定局面更必須倍加珍惜。

羅淑佩。

今年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港正迎來新一輪發展機遇。羅淑佩指，在中央政府的堅定支持下，政府與立法會「同唱一台戲」，踏出行政立法良性互動新方向，更好實現良政善治，將能更好、更充分發揮「一國兩制」的制度優勢，善用香港「內聯外通」的獨特優勢，推動香港高質量發展，積極主動對接「十五五」規劃，為市民拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福，同時促進大灣區城市在文化、體育、旅遊等多領域的深度融合與協作，更好地進一步融入和服務國家發展大局。