傳媒轉型大獎｜《香港01》獲11個獎項　再奪綜合評審及網媒7金獎

香港互動市務商會1月30日晚舉行第10屆「傳媒轉型大獎」頒獎典禮暨周年晚宴，表揚過去一年在運用科技轉型、以創新方式傳遞新聞和資訊上表現出色的本地媒體機構。《香港01》再次獲得11個獎項，包括在「綜合評審範疇」三個範疇（網站、社交媒體、應用程式）奪得金獎，以及囊括網媒四個範疇（網站、社交媒體、應用程式、整體）金獎。



《香港01》在第10屆「傳媒轉型大獎」獲得11個獎項，包括在「綜合評審範疇」三個範疇（網站、社交媒體、應用程式）奪得金獎，以及囊括網媒四個範疇（網站、社交媒體、應用程式、整體）金獎。

1 綜合評審範疇網站（金獎）

2 綜合評審範疇社交媒體（金獎）

3 綜合評審範疇應用程式（金獎）

4 網媒類別整體（金獎）

5 網媒類別網站（金獎）

6 網媒類別社交媒體（金獎）

7 網媒類別應用程式（金獎）

8 最具ESG影響力大獎

9 十大熱門媒體網站

10 十大熱門社交媒體專頁

11 十大傑出傳媒



《香港01》副執行總編輯陳立程(中)代表領取綜合評審範疇網站金獎。(夏家朗攝)

《香港01》首席業務官劉孟輝(中)代表領取綜合評審範疇應用程式金獎。(夏家朗攝)

《香港01》互聯網經營高級總監覃純健(中)代表領取綜合評審範疇社交媒體金獎。(夏家朗攝)

《香港01》首席市場營銷官盧國威(中)代表領取十大傑出傳媒獎項。(夏家朗攝)

香港互動市務商會表示，「傳媒轉型大獎」旨在表揚過去一年在運用科技轉型、以創新方式傳遞新聞和資訊上表現出色的本地媒體機構，按媒體生態變遷持續優化奬項評審，大會並鼓勵傳媒夥伴在AI人工智能浪潮中積極擁抱變革，實現持續轉型和突破。今屆的公眾投票於去年9月展開，邀請市民投選出心目中的熱門媒體網站、社交媒體專頁及OTT平台。

商會邀請到來自八所本地大專院校市場行銷、數碼行銷及新聞學的學者組成專業評審團，就本地不同類別的媒體機構在數碼轉型方面的表現進行評審。評審團就報章、網媒、雜誌、電視、電台及英文媒體六大類別，以資訊創新及創意應用、跨媒體兼容性、能否充分使用數碼營銷、促進業務擴展、用戶體驗以及讀者互動等準則作出專業評分，選出各類別於「網站」、「應用程式」及「社交媒體」三大範疇的金、銀、銅獎得主，總分最高的十間媒體則會榮獲「十大傑出傳媒獎」。

香港互動市務商會昨晚舉行第10屆「傳媒轉型大獎」頒獎典禮暨周年晚宴1月30日舉行。(夏家朗攝)

《香港01》獲得十大傑出傳媒、十大熱門媒體網站及十大熱門社交媒體專頁。在綜合評審範疇，同時奪得網站、社交媒體及應用程式共三個金獎；在網媒類別全部四個金獎，包括網站、社交媒體、應用程式及整體項目，均再度由《香港01》獲得。《香港01》也成為最具ESG影響力大獎的三個得主之一。

本屆增設三個範疇獎項，包括「整體醫療及健康資訊大獎」、「整體親子資訊大獎」及「整體教育及職涯資訊大獎」，以肯定在健康、親子及教育等資訊範疇表現突出的媒體平台。

香港互動市務商會會長方保僑（左）致送紀念狀予主禮嘉賓創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘（右）。（夏家朗攝）

今屆頒奬典禮盛事由創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘擔任主禮嘉賓，與香港互動市務商會會長方保僑、評審及多名貴賓一同頒獎予各獎項得主。

方保僑表示，今年不止是傳媒轉型大奬的十年里程碑，更是貼合時代步伐、鼓勵傳媒行業反思轉型的關鍵時機。他表示，面對AI顛覆內容生產和互動模式，傳媒要面對AI素養和治理議題，以至生成式引擎優化 (Generative Engine Optimization，GEO)轉向趨勢等全新課題。

香港互動市務商會會長方保僑致辭時表示，面對AI顛覆內容生產和互動模式，傳媒要面對AI素養和治理議題，以至生成式引擎優化GEO轉向趨勢等全新課題。（夏家朗攝）

今屆大奬以「閃耀前行，續寫新章」為主題，方保僑期望勉勵業界在AI新時代，以積極、審慎及專業的態度擁抱變革，「從挑戰中尋求突破，視轉型為持久戰，續寫更精彩閃耀的下一個十年。」

蔡傑銘致辭時表示，AI及大數據分析等數碼技術持續重塑媒體生態，政府一直積極推動產業升級轉型，尤其重視以科技服務市民、回應社會需求。他指政府已開放超過5,700個數據集，涵蓋公共服務的多個層面，讓社會各界可以運用公共數據開發創新應用和服務，提升資訊透明度和互動體驗。

蔡傑銘續說，政府積極支持本地AI應用的研發與推廣，務求實現「AI產業化、產業AI化」。他樂見商會過去近20年致力搭建跨業界平台，匯聚傳媒、科技及市場營銷領域的專家，共同推動行業創新，期待業界繼續把握機遇，善用科技提升內容的創新與價值。他表示，政府將繼續與各界攜手，積極推動數據流通與技術應用，讓市民能享受到更全面、更快捷、更安全的資訊服務。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘致辭時表示，政府積極支持本地AI應用的研發與推廣，務求實現「AI產業化、產業AI化」（夏家朗攝）

首席評審、香港中文大學社會科學院院長馮應謙致辭時表示，過去一年，本地媒體產業在數碼營銷、互動內容及平台運營上的新突破，他指人工智能、短影片、社交平台內容營銷、KOL合作和全渠道體驗已成新常態，尤其在用戶參與、數據分析及個人化體驗方面，行業正迎來新一輪升級。

馮續指，香港媒體界積極擁抱變革，勇於探索更豐富和多元的內容呈現與互動方式。「我很榮幸見證香港媒體界積極擁抱變革、探索更多元的內容呈現與互動方式，在此恭賀獲奬傳媒，並感謝所有傳媒從業員的用心付出。因為有你們，香港媒體生態才能不斷進步。」