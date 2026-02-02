今日新聞8分鐘｜私家車撞救護車司機呆坐｜倫敦珠寶店遭賊錘窗劫

有片｜旺角山東街唐樓劏房起火 男住戶背燒傷送院

今日（1日）下午1時16分，旺角山東街71號唐樓起火。現場片段可見，唐樓6樓劏房冒出大量濃煙，租客自行疏散報警。火警引來大批市民圍觀，有影片拍攝到火舌不斷從單位內冒出，燒着晾曬在窗外的衣物。今日（1日）下午1時16分，旺角山東街71號唐樓起火。現場片段可見，唐樓6樓劏房冒出大量濃煙，租客自行疏散報警。火警引來大批市民圍觀，有影片拍攝到火舌不斷從單位內冒出，燒着晾曬在窗外的衣物。

消防到場，於15分鐘後將火救熄。約10名居民疏散，有人身穿睡衣走火警，亦有人抱同愛寵落樓。一名34歲姓何男住戶於意外中燒傷背部，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信上址有拖板短路導致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

警跑馬地放蛇打擊網約車 搜車尾箱檢大麻 32歲男司機被捕

今（2日）早近11時，港島總區特遣隊展開放蛇行動，以乘客身份於山頂叫來一輛網約車，該網約車駛到跑馬地雲地利道1號位置時，警方表明身份並搜查車輛。經初步調查，警員在車尾箱檢獲一個黑色行李箱，內藏超過15克的大麻及其他吸食工具，並拘捕該名涉事的姓陳男司機（32歲），他涉嫌「管有危險藥物」，被蒙上黑頭套及帶上警車，案件仍在調查中。今（2日）早近11時，港島總區特遣隊展開放蛇行動，以乘客身份於山頂叫來一輛網約車，該網約車駛到跑馬地雲地利道1號位置時，警方表明身份並搜查車輛。經初步調查，警員在車尾箱檢獲一個黑色行李箱，內藏超過15克的大麻及其他吸食工具，並拘捕該名涉事的姓陳男司機（32歲），他涉嫌「管有危險藥物」，被蒙上黑頭套及帶上警車，案件仍在調查中。

據現場消息指，涉事車輛為新車，僅落地三日。

中環七人車司機疑不滿被拍車身 揮舞伸縮警棍兼藏辣椒精被帶走

中環太古廣場平台對開發生打鬥事件。今日（2日）中午12時許，警方接獲保安報案，指停車場對開有兩名男子打交。

有片｜富亨邨私家車撞救護車2傷 司機呆坐車內 消防：快啲開門

大埔發生離奇車禍。今日（2月1日) 凌晨1時許，富亨邨亨裕樓保安員報案，指一輛私家車停泊在停車場出入口附近，司機疑無反應。人員接報趕抵，發現司機意識迷糊，期間他突嘗試開車，失控從後撞上救護車。該車37歲姓廖男司機及救護車司機，報稱頸部受傷，均送往那打素醫院。廖男進行酒精及藥物測試後，均證實均為零度。大埔發生離奇車禍。今日（2月1日) 凌晨1時許，富亨邨亨裕樓保安員報案，指一輛私家車停泊在停車場出入口附近，司機疑無反應。人員接報趕抵，發現司機意識迷糊，期間他突嘗試開車，失控從後撞上救護車。該車37歲姓廖男司機及救護車司機，報稱頸部受傷，均送往那打素醫院。廖男進行酒精及藥物測試後，均證實均為零度。

網上片段可見，意外後，涉事私家車車頭損毀，車頭冚摺起。有消防員喝令：「 先生！開門開窗，快啲！」惟金髮男司機一臉茫然，呆坐車內。消防員其後又稱：「冇意思嘅你喺度掙扎。」警員則以電筒照射車內，其後成功與司機對話及打開車門，一名女警輕聲勸喻：「 落嚟慢慢同我講‥‥‥」最終司機自行落車。警方現正調查事件。

倫敦富人區珠寶店日間遭爆竊 兩賊人揮鐵錘破窗洗劫後遁走｜有片

英國倫敦西部的列治文（Richmond）一間珠寶店1月31日上午遭爆竊，兩名蒙面匪徒持鐵錘打破櫥窗，將展示架上的多個珠寶獵入隨身膠袋後逃走。倫敦警方隨後到場調查，呼籲目擊者提供線索，並將個案列為嚴重爆竊，目前尚未有人被捕。

盾臂龜離奇陳屍北角碼頭橋躉 消防愛協繫安全繩檢驗 警暫列虐畜

北角渡輪碼頭發現龜屍，警暫列虐畜跟進。今日（2月1日）下午約3時半，有途人報案，指在東區走廊橋底下、北角渡輪碼頭一橋躉邊，發現一隻龜。人員接報到場，在躉邊發現一隻陸地盾臂龜，其身長約40厘米，當場被證實死亡。北角渡輪碼頭發現龜屍，警暫列虐畜跟進。今日（2月1日）下午約3時半，有途人報案，指在東區走廊橋底下、北角渡輪碼頭一橋躉邊，發現一隻龜。人員接報到場，在躉邊發現一隻陸地盾臂龜，其身長約40厘米，當場被證實死亡。

由於事發地點不尋常，消防員及愛護動物協會須以長梯接駁，腰繫安全繩才能抵達橋墩，愛協人員其後將龜隻反轉檢驗時，該龜隻一度「嘔吐」。警方經調查後，懷疑該龜隻曾被人不恰當對待，將案件暫列作「殘酷對待動物」，由東區警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。有關龜隻屍體由愛協人員撿走，將作解剖。

八號花園｜未強制驗樓卻斥$1.4億大維修 業主通過取消及解僱顧問

近42年樓齡的大埔八號花園，據悉並未收到屋宇署的強制驗樓令，惟業主立案法團計劃大維修，所聘用的工程顧問公司估算工程費逾1.4億元，每戶攤分達20至30萬元。「天價」維修費引起業主反彈，上月初起搜集5%業主簽名後，今日（2月1日）再召開特別業主大會，議決撤銷大維修工程及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。近42年樓齡的大埔八號花園，據悉並未收到屋宇署的強制驗樓令，惟業主立案法團計劃大維修，所聘用的工程顧問公司估算工程費逾1.4億元，每戶攤分達20至30萬元。「天價」維修費引起業主反彈，上月初起搜集5%業主簽名後，今日（2月1日）再召開特別業主大會，議決撤銷大維修工程及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。

528戶中，共有371戶出席，其中295戶親身出席，另有76張授權票。經即場點票及計算業權分數，最終以95.92%大比數贊成撤銷大維修工程；亦以97.8%大比數通過終止聘用相關工程顧問。有居民坦言希望有更多選擇，「因為政府就宏福苑事件會有一啲新嘅政策，可能會監察得比較好。」

前政務司司長許仕仁因病離世 涉新地貪污案判監7年半

政界消息指，曾捲入「新地貪污案」、有「肥龍」之稱的前政務司司長許仕仁今日（2月1日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年77歲。有與許認識的人士指出，他出獄後增磅，早半年前已見他變回「肥龍」。政界消息指，曾捲入「新地貪污案」、有「肥龍」之稱的前政務司司長許仕仁今日（2月1日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年77歲。有與許認識的人士指出，他出獄後增磅，早半年前已見他變回「肥龍」。

許仕仁生前出名愛好美酒佳餚，曾花超過21萬元享用一頓法國菜。2014年，他因貪污案被判刑7年半，在2019年12月18日刑滿出獄。自他捲入貪污案後，先後遭多名債主追債，包括東亞、新地旗下的忠誠財務、渣打銀行等合共五所金融機構，欠債額超過7,400萬元。高等法院後於2013年11月頒令，宣布許仕仁破產。