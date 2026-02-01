八號花園｜未強制驗樓卻斥$1.4億大維修　業主通過取消及解僱顧問

近42年樓齡的大埔八號花園，據悉並未收到屋宇署的強制驗樓令，惟業主立案法團計劃大維修，所聘用的工程顧問公司估算工程費逾1.4億元，每戶攤分達20至30萬元。「天價」維修費引起業主反彈，上月初起搜集5%業主簽名後，今日（2月1日）再召開特別業主大會，議決撤銷大維修工程及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。



528戶中，共有371戶出席，其中295戶親身出席，另有76張授權票。經即場點票及計算業權分數，最終以95.92%大比數贊成撤銷大維修工程；亦以97.8%大比數通過終止聘用相關工程顧問。有居民坦言希望有更多選擇，「因為政府就宏福苑事件會有一啲新嘅政策，可能會監察得比較好。」



大埔八號花園今日（2月1日）召開特別業主大會，議決撤銷大維修工程，以及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。屋苑共528戶，共371戶出席，其中295戶親身出席，另有76張授權票。（蔡正邦攝）

八號花園528戶 371戶親身或授權出席

今日下午2時，大埔八號花園業主於平台召開特別業主大會，兩項議程包括撤銷大維修及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。現場所見，約300至400人到場，法團暫代主席、管理公司代表、顧問公司代表、屋苑律師及民政事務署人員，均有列席。據了解，屋苑共有528戶，最終有371戶出席，其中295戶親身出席，另有76張授權票。業主排隊登記並領取議程表及投票紙後，各方輪流發言，陳述立場。

顧問公司負責人發言時，呼籲業主勿輕信坊間傳言，強調可以修訂標書、商議維修費用。期間，不時有業主鼓譟高呼「收聲啦」、「收X啦，咁多廢話」、「唔請你呀！唔要你呀！」、「咪阻住我哋投票呀！」

顧問公司負責人（戴墨鏡者）發言時，呼籲業主勿輕信坊間傳言，強調可以修訂標書、商議維修費用。（蔡正邦攝）

大比數通過取消大維修及解僱顧問公司

大會其後按原定議程投票及即場點票，首先議決撤銷屋苑大維修工程，贊成的業權分數達10,591，反對則為450，以95.92%贊成票通過撤銷。首項議程點票完畢後，議決終止聘用工程顧問「卓越展圖建築師有限公司」，贊成業權分數為10,657，反對則為240，亦以97.8%大比數通過終止聘用。

+ 1

鍾先生：如果唔係強制 想有更多選擇

居民鍾先生今日代身為業主的嫲嫲投票。他指出，相較其他已落實或被報道的屋苑大維修計劃，八號花園的1.4億工程費絕非小數目。同時，八號花園尚未收到強制驗樓令，鍾先生相信，這亦是業主投贊成票的考慮因素之一。

鍾先生續稱，他對最終投票結果不感意外，亦是人心所向，「好實際嘅，都係想安居樂業，一個咁天價嘅維修，再加上先前宏福苑嘅事件‥‥‥如果唔係一個強制嘅情況，我諗我哋都想有更多其他選擇，或者再等一下......因為政府就宏福苑事件會有一啲新嘅政策，可能會監察得比較好。」

八號花園居民鍾先生，今日代嫲嫲到大會投票。（羅日昇攝）

42年樓齡 未收強制驗樓令

根據強制驗樓計劃，樓齡達30年或以上的私人樓宇的業主，在接獲屋宇署送達強制驗樓令後，須委任註冊檢驗人員進行驗樓，如果有需要修葺，則要在24個月內完成大維修。

雖然大埔八號花園自1984年4月入伙，至今有近42年樓齡，但屋苑一直未收到屋宇署的強制驗樓令。

屋苑於2022年透過市建局招標妥，以58萬元聘請工程顧問公司「卓越展圖」。顧問公司去年11月向法團提供估算維修費，最高可達1.48億元，每戶分攤20至30萬元，有業主質疑費用過於高昂。顧問公司解釋標書有多個項目，要經業主大會由居民投票後，才落實維修方案。如業主選擇最基本方案，估算只需約5400萬元，每戶攤分約7.5萬至11.5萬元。

據了解，屋苑法團2018年10月曾召開業主大會，建議大維修並參加市建局招標妥計劃，聘請工程顧問及承建商，當時法團主席是羅偉輝。羅去年辭任後，由馮建業接任，惟馮亦於去年12月15日宣佈辭任。目前該席位由盧志遠頂上作暫代主席，至3月再補選主席和委員。

據了解，法團主席位置由盧志遠（持咪者）暫時頂上，至3月再補選主席和委員。（蔡正邦攝）

據悉，市建局早前曾委託獨立顧問審視相關顧問公司所遞交的標書等，指消防安全工程及大堂工程等有問題，建議顧問公司跟進；此外，部分項目包括窗戶維修和更換、供水系統工程等，遠高於獨立顧問估價。

大埔八號花園大維修風波，工程顧問公司估算工程費可能高達逾1.4億元，每戶攤分20至30萬元。有業主質疑費用過於高昂，今日（2月1日）再召開特別業主大會，議決撤銷大維修工程，以及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。（大埔八號花園大廈維修關注組）

八號花園與宏福苑物管同為置邦

去年11月26日，宏福苑發生世紀大火，死傷枕藉。翻查資料，宏福苑與八號花園同屬「置邦物業管理有限公司」管理，屬於丹麥ISS集團的子公司。ISS曾回覆其他傳媒查詢，指八號花園日漸老化，業主立案法團已提出並討論大型維修的需要，在沒有收到強制驗樓令的情況下，公司建議所有旗下管理物業的客戶，等待市建局推出新的招標妥計劃，並強調大維修的開支，是與現行的物業管理合約完全獨立處理，置邦不會從大型維修工程中衍生任何收費，相關工程的報價，也不會計入管理公司收取「經理人酬金」的收費。