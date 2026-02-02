世界桌球大獎賽｜一文看清禁帶物品／賽事改動／啟德散場交通

世界桌球大獎賽明天（3日）起一連6日在啟德體育園舉行。全球排名前32位的頂尖桌球高手將雲集體藝館競技場，園方料吸引大批本地及海外觀眾來港觀賽，推動體育旅遊發展，並透過國際舞台向全球展示香港作為盛事之都的魅力。《香港01》整理入場人士出發前要留意的禁帶物品、賽事改動、散場交通，確保有最佳觀賽體驗。



世界桌球大獎賽2025：特林普對華菲爾。（廖雁雄攝）

八個場次賽事將有改動

世界桌球巡迴賽(WST)日前公布，因應德國桌球大師賽的最新賽程，部分參與今次「世 界桌球大獎賽 2026」(內地:斯諾克世界大獎賽 2026)的球手需更新行程，涉及2月3日及4日的八個場次賽事將有改動，其中三個場次將提前一日舉行。

2月1日晚上8時前已購買相關場次門票的觀眾，可憑原有門票按原定時段入場觀賽，到主辦方 F-Sports 設於啟德體藝館習藝坊入口旁的門票換領處，額外領取2月3至5日期間任何一場賽事的同等價值的門票一張。門票安排及賽程調整詳情，可瀏覽官方網站，或電郵至 info@f-sports.cn 與 主辦方聯絡。

每節比賽入場時間按賽事進度調整

觀眾留意所購買的場次及比賽枱號，並按照門票上的場館入口及樓層，提早到場。比賽期 間，觀眾應保持安靜及避免走動，並按照現場工作人員的指示進出場地。每節比賽入場時間和開始時間，將因應當日賽事進度而有所調整，觀眾請留意現場的即時公告。

離場及重新入場須掃描當日門票

若下午場次延遲結束，晚上場次之入場時間將會相應順延，觀眾請耐心等候，並按照工作人員指示進場。如觀眾於離場後需再次入場，請於離場及重新入場時向出口職員出示並掃描當日門票，否則可能無法再次進入場館。

世界桌球大獎賽2025：特林普對華菲爾。（廖雁雄攝）

禁帶物品

入場人士請遵守場地規則，注意攜帶物品的限制，特別是任何塑膠、玻璃或金屬容器，以及罐裝、瓶裝飲品或水樽，均不可帶入場內。任何外來食品及飲料均不可攜帶入場，而場內亦不准飲食。如有需要，觀眾可前往啟德體藝館地下大堂進食。

為推動體育普及化，主辦方今年首設免費開放的運動嘉年華「F-Sports Club」，於啟德體藝館習藝坊提供多項運動體驗，包括英式桌球、「中式八球」、兒童桌球、匹克球及乒乓球等。場內設有賽事官方紀念品及贊助商攤位，為球迷帶來難得的互動機會。已購買商品的觀眾，要特別留意上述攜帶物品入場的限制，並使用臨時儲物架暫存物品，但需自行評估風險; 或選擇設於啟德零售館內的電子儲物櫃(詳情見附表)，並於離場時領回物品。

世界桌球大獎賽將於2026年2月再次於香港舉行。（Getty Images）

散場交通

經港鐵大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將於晚上 10 時 59 分從宋皇臺站開出，以及 11 時 01 分從啟德站開出，而屯馬綫往屯門方向的尾班車，將於凌晨零時 25 分從宋皇臺站開出，以及凌晨零時 23 分從啟德站開出，往烏溪沙方向的尾班車，則於凌晨零時 53 分從宋皇臺站開出，以及凌晨零時 55 分從啟德站開出。體藝館停車場及的士上落客區將如常開放。場館會開放予購票觀眾直至該賽事完結。