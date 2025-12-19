世界桌球大獎賽2026｜2.3-2.8啟德上演　睇清賽程+票價+售票方法

WST世界桌球大獎賽2026（WST World Grand Prix）將於2月3日至8日在啟德體育園體藝館上演，有望參賽的球手包括奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、卓林普（Judd Trump）、現任世界冠軍羅拔臣（Neil Robertson）、沙比（Mark Selby）等。

本文持續更新賽程、票價及參賽球員名單等資訊。



世界桌球大獎賽2026賽程

世界桌球大獎賽2026將於2月3日至8日在啟德體藝館上演。賽程與2025年比賽相若，6日賽事分成兩節（下午1時及晚上7時），今年更增加至4張球枱。2月7日及2月8日設有表演賽，本地球員有望與4名好手組隊同場交流，詳情有待公布。

2月3日至4日 32強

2月5日 16強

2月6日 8強

2月7日早上10時半 表演賽

2月7日下午1時起 4強

2月8日早上10時半 表演賽

2月8日下午1時起 決賽



世界桌球大獎賽2026票價

2月3日至6日（下午1時）

VIP沙發$1280、沙發$980、A級$680、B級$380、C級$80

2月3日至6日（晚上7時）

VIP沙發$1580、沙發$1280、A級$880、B級$480、C級$280

2月7日（下午1時）

VIP沙發$1980、沙發$1580、A級$1180、B級$780、C級$380

2月7日（晚上7時）

VIP沙發$1980、沙發$1580、A級$1180、B級$780、C級$380

2月8日（下午1時）

VIP沙發$1580、沙發$1280、A級$880、B級$480、C級$280

2月8日（晚上7時）

VIP沙發$2580、沙發$2280、A級$1580、B級$980、C級$480

決賽全日通

VIP沙發$2980、沙發$2580、A級$1680、B級$1180、C級$580

六日通

VIP沙發$15800、沙發$12800、A級$9800



世界桌球大獎賽2026的票價由港幣80元至2580元不等；另設兩款套票，包括一票睇足決賽兩節的「決賽全日通」及由頭睇到尾的「六日通」，購買「六日通」的觀眾更可獲贈球棒一支。門票從12月19日早上9時起，在快達票及大麥網公開發售。

世界桌球大獎賽2026參賽名單

世界排名前32名的球手將獲參賽資格，本文將隨賽會公布而更新。

至於2025年賽事，卓林普（Judd Trump）、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、希堅斯（John Higgins）等世界前列好手均有參賽，最後由「墨爾本機器」羅拔臣奪冠。

羅拔臣贏得2025年世界桌球大獎賽冠軍。（資料圖片；梁鵬威攝）