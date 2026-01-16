世界桌球大獎賽｜傅家俊啟德再獻技鬥亨特利　與偶像交手別具意義

「世界桌球大獎賽2026」下月於啟德體育園體藝館上演，一眾擁有香港居民身民的球手奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、卓林普（Judd Trump）、現任世界冠軍羅拔臣（Neil Robertson）亦將來港出戰。

世界桌球大獎賽今日（16日）舉行新聞發布會，同時公布表演賽戲碼，將由香港名將傅家俊鬥「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry），香港小將有機會與兩大球手切磋，Marco希望小將們把握機會，向這名七屆世界冠軍學習。



世界桌球大獎賽今日舉行新聞發布會。（趙子晉攝）

世界桌球大獎賽（WST World Grand Prix）將於2月3至8日再度在香港上演，世界排名前32位的球手雲集啟德體育園，再爭殊榮。賽事早前已公布賽程﹑售票等詳情，今日在記者會上公布表演賽的賽程，當中香港球手傅家俊在2月7及8日，將一連兩日與「桌球皇帝」亨特利合演表演賽，周日更與香港小將首演隊際賽。

傅家俊將一連兩日與亨特利在啟德獻技。（趙子晉攝）

繼上年的桌球大獎賽後，傅家俊再有機會在啟德獻技，對手由「白旋風」韋德（Jimmy White）變成另一名宿亨特利，Marco笑言是「自肥」的大好機會，在生涯黃昏再鬥偶像，對他也是意義重大，「再度在香港與Stephen（亨特利）交手別具意義，在我職業生涯初期曾經與他訓練一段長時間，使我打好基本功，他亦是我的偶像，在這個時間點（生涯末段）能在香港與他碰頭，也是向他的致敬。」

七屆世界冠軍亨特利來港獻技，更將與香港的小球手合作，Marco認為這是一眾小將們學習的良機，「亨特利除了獲獎無數，他的進取打法改變桌球文化，影響球壇至今，毫無疑問是偉大的球手，他也是個十分專業、自律的球手，如今有機會與香港的年青球手交流，機會難得，可從他的技術、心理、訓練等方面取經，希望有所得着，畢竟小將們是香港桌球的未來。」

傅家俊希望香港小將從「桌球皇帝」亨特利身上學習。（Getty Images）

剛踏入48歲的傅家俊，最近仍有四出征戰，但次數已比過去少，Marco坦言已到職業生涯的黃昏時期，「現在都差不多步入生涯尾聲，當我在2018年患有眼疾後，每年的水平也比之前不穩，始終每個球員們有着不同的桌球壽命，這是必經的階段，是有點打一場少一場的感覺，所以自己都是以平常心面對比賽。」

傅家俊一直受眼疾困擾，他坦言眼睛的狀況時好時壞，若然狀況不佳的話，就只好調整心態，視作另一挑戰。年紀漸長，受眼疾所困，Marco深知自己未必能夠返回以往的高峰，這是所有運動員面對的現實，Marco指2022年在紅館出戰桌球大師賽前，已認定自己高峰已過，卻轟出一棒147度，或許未來再有佳作，而他亦未有退役的時間表。

傅家俊今年再度在世界桌球大獎賽的表演賽獻技。（資料圖片／趙子晉攝）

今年的世界桌球大獎賽多達10名中國球手參賽，當中包括首次來港參戰的周躍龍，27歲的他當然期待在香港獻技，他盛讚丁俊暉、傅家俊等前輩的付出，中國球手在桌球壇才有今時今日的高度，他同時希望中國球手能夠在香港奪冠。