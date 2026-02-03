散工夜闖劏房圖姦女鄰居　要女方幫忙手淫反被拔陰毛　囚5年半

住劏房27歲地盤散工，深夜拍打隔壁中年女鄰居的鐵閘，明言：「我想X你。」女鄰居關門不理，散工仍強行闖入，並要女鄰居為他手淫，女方無奈遵從時故意扯其陰毛，散工因痛推開後曾一度靜下來，並與女鄰居一同看電視。惟他戴起眼鏡後又變得猙獰，並再大肆非禮女鄰居，及再試圖強姦，始終因無法勃起而作罷，並道歉離開。女鄰居待散工離開後，告知胞妹報警。散工今（3日）在高等法院承認一項企圖強姦罪，法官判刑時指案情嚴重，且歷時4小時，令事主受驚，判監5年半。



被告連遠思，27歲，地盤散工。他承認於2023年5月31日，企圖強姦42歲女事主X。

被告連思遠在高等法院企圖強姦罪，判囚5年半。(黃浩謙攝)

事主曾以為被告只在講粗口

案情指，女事主X與被告均住在荃灣某劏房不同室。案發當日X正月事來潮，被告凌晨12時許突猛力拍打X房的鐵閘，X應門時，被告說「我想X你。」X問被告是否只是說粗口，被告否認，並說：「我想同你瞓覺。」X聽罷關門。

X為被告手淫時故意拔其陰毛

被告之後用力推開X的房門，並強行進入單位，他先脫去自己的衣服，再把X推到床上。X見被告的陽具未有反應，便說：「你都未得。」被告便叫X幫他手淫。X擔心自身安全，惟有遵從，但她亦不想被侵犯，遂多次故意擠壓被告的陰囊及扯甩他的陰毛，被告叫痛並推開X。

被告戴上眼鏡後變得猙獰

兩人之後一同看電視數分鐘，被告一度掉下眼鏡。他再戴上眼鏡後，突變得猙獰，並脫去X的短褲及墊有衛生巾的内褲，把她推在床上，繼而摸她的胸，並指插其私處，X叫痛及扭動身體反抗，被告說：「你應該有經驗，你敷衍我呀。」

最後嘗試仍無法勃起

被告去過廁所後，睡在X的床上，叫X坐在其身上，X故意打開一支涼茶及滴了一點在被告的腹部。被告其後嘗試與X性交，但仍然無法勃起。他便坐起來，頭及雙臂靠在桌上想哭，又用普通話向X道歉。他其後穿回衣服，離開單位，X隨後聽到被告打牆4至5次。約一個小時後，X冷靜下來並致電胞妹，胞妹代為報警。

被捕後批評X不專業及不年輕

被告被捕後在與警方的錄影會面稱，同意X對他的指控及稱是「非常準確」。他指X替他手淫時令他痛楚，批評X不專業亦不年輕，又指X曾叫他不要告訴別人，不明白X為何會報警。

被告曾患精神分裂

法官判刑時透露，被告在內地出生和成長，2016年隨家人移居香港，他曾升讀廣州暨南大學建築系，兼任地盤散工，後來停學。被告於2023年向精神科求診，發現有嚴重性格和適應問題。他其後亦被診斷患有精神分裂，服藥後情況穩定，犯案和精神狀況無關。

事主身上有多處瘀傷

法官指，本案案情嚴重。被告深夜強進X的單位，又曾多次對她大肆非禮。X不停反抗及表明不同意。事件歷時4小時，不但令X受驚，亦令她身體有多處瘀傷。考慮各項因素後，判被告監禁5年半。

案件編號：HCCC55/2025HCCC55/2025