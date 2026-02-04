城大男生4分鐘內連摸兩年輕男子　被捕稱一時好色　囚2月兼罰2千

城大男學生涉在4分鐘內，接連在城大及又一城連摸年輕男子的下體，被捕後稱一時好色。他早前承認2項非禮罪，今（4日）於西九龍裁判法院判刑。主任裁判官蘇文隆今指，考慮犯案時間短暫和事主沒受傷，心理報告顯示被告沒變態傾向和行為，判他罰款2千及監禁2個月。



被告余驥堯（22歲，學生）持有香港身份證及學生簽證，被告分別於2025年10月29日，在香港九龍達之路83號香港城市大學楊建文學術樓4樓蔣麗莉演講廳（LT-7）外猥褻侵犯19歲男子X；以及同日在又一城LG層至LG 1層扶手電梯猥褻侵犯22歲男子Y。

被告余驥堯在西九龍法院承認兩項非禮罪。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

兩事主均遭被告摸褲襠

案情指，被告和男事主X都是城市大學學生，兩人互不相識。事發的蔣麗莉演講廳外擺放了幾張枱凳。X晚上6時48分在該處食飯時，被告突然行近偷摸X的褲襠一下，X大感詫異但不敢質問，被告隨即逃之夭夭。

同晚6時52分，被告再在又一城商場的扶手電梯上，從後摸偷摸事主Y的褲襠一下，隨即逃走。

警方翻查閉路電視捕獲被告

警方接獲報案後翻查閉路電視，翌日在長沙灣捕獲被告，他在警誡下稱：「我一時好色，觸摸那個男人的下體。」

案件編號：WKCC 4888/2025

