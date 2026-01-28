14年前投訴　醫委會今裁唐建強3專業失德罪成　停牌半年緩刑年半

醫生唐建強2010年為一名患有疝氣的女病人進行兩次手術，第二次手術後檢查未有發現異常，惟病人久病未癒再求診，始確診患有雙側股疝氣，至一年後在博愛醫院接受手術後才康復。



病人女兒2011年向醫委會投訴，逾14年後醫委會今（28日）就案件作出裁決，判唐建強三項專業失德罪成，包括在未有對患者作充分檢查和調查下，為其進行復發性腹股溝疝氣的第二次手術。醫委會主席鄧惠瓊指，被告在案中行為低於預期標準，判停牌6個月，緩刑18個月。



被告醫生唐建強。（董素琛攝）

案情指，病人2010年4月確診疝氣（hernia），由另一醫生轉介至被告診治，並進行兩次手術。第二次手術結束後，病人在2010年7月20日及30日見被告及檢查傷口，未有發現異常。

同年9月，病人因持續腹股溝不適再次向被告醫生求診，檢查後懷疑為股疝氣（femoral hernia），其後病人因經濟原因，轉至屯門醫院求診。至2011年，病人在博愛醫院確診雙側股疝氣（bilateral femoral hernia），接受手術後康復良好，疝氣未有復發。2011年7月，病人的女兒向醫委會投訴被告。

針對被告醫生唐建強的三條控罪分別為：

・在2010年4月26日，對病人進行雙側腹股溝疝氣（bilateral inguinal hernia）手術時，未有向對方提供基於縫合的傳統開放性疝氣修補法外的手術替代方案，包括腹腔鏡手術（laparoscopic surgery），及開放式網膜修補術（open mesh repair），涉未獲病人知情同意。

・在2010年7月15日，他涉在未對患者作充分檢查和調查下，為其進行復發性腹股溝疝氣的第二次手術。

・在第二次手術前，他沒有向病人提供基於縫合的傳統開放性疝氣修補法外的手術替代方案，包括腹腔鏡手術（laparoscopic surgery），及開放式網膜修補術（open mesh repair），涉未獲病人知情同意。

醫委會（資料圖片）

研訊先由控方發言，指被告未曾與病人討論腹腔鏡手術的優勢，包括慢性疼痛的發生率更低及更快恢復正常活動等，認為被告醫生未能就替代方案的優缺作充分解釋。控方續指，被告在第二次手術前僅依賴臨床檢查，未有使用磁力共振掃描（MRI）等影像儀器作診斷。控方引述專家報告指，單靠臨床檢查或會導致誤診。

翻查資料，唐建強曾於2008年為一名男病人做瘻管切除術後，病人大便失禁，術後數天須緊急送往醫院治療。他當時因未有向病人解釋手術併發症風險，及提供其他治療選擇，共兩項專業失德指控被裁定成立。在2013年，醫委會判他停牌一個月，緩刑半年。

辯方求情表示，唐建強在2013年、即首次被判停牌後再沒收過投訴，形容他已從錯誤中學習（he has learned his lesson）。辯方又指，今次投訴發生在2011年，至今已有多於14年，為被告醫生帶來很多心理壓力。

辯方又提到，事發後被告醫生有修讀CME課程，增加與病人溝通方面的知識，重申他是負責任的醫生。

醫委會主席鄧惠瓊。（資料圖片/廖雁雄攝）

醫委會主席鄧惠瓊宣讀判辭裁定被告在三項控罪中罪成，並指他在當中的行為低於預期標準。她指，被告在紀律調查過程中合作，但考慮到案件嚴重性，判他停牌6個月，緩刑18個月。她續指，紀律處分主要目的非懲罰被告，而是要保護公眾，不讓不適合人士行醫，並維持公眾對醫學界的信心，確保其高標準及良好聲譽。