醫委會改革｜手術傾電話、紗布封喉、張崇德子夭折　細數矚目案件

【醫委會改革系列之二】回歸以來，醫委會曾處理多宗醫生涉犯錯的矚目案件......醫生在手術中通電話買車、紗布封喉事故、藝人張崇德長子夭折，到鄧桂思換肝案等。然而，醫療事故後，醫委會密不透光的研訊程序，往往對病人及其家屬造成「二次傷害」。苦等裁決多時，投訴人更頻頻質疑刑罰與人命傷亡不相稱，令醫委會「醫醫相衛」、「球證兼球員」等質疑，有如陰霾般揮之不去。



至去年男童黎遠建腦癱案，醫委會拖延處理15載仍未展開研訊，再撕開醫委會制度的「陳年傷缺口」。醫務衞生局計劃改革醫委會，今年上半年向立法會提交修例方案。在改革前夕，一文看清這些爭議案件，審視公義如何在漫長等待中漸行漸遠。



1999年：醫生做手術傾電話買車 醫委會稱沒專業失德

醫委會1999年的改革，由一通電話說起。1999年，瑪麗醫院醫生董曉明為病人鍾熾昌切除瘜肉，手術期間打電話13分鐘商討買車。鍾熾昌憶述醫生使用免提裝置講電話：「日本車16萬唔啱我，歐洲車啱我多啲，BMW好，銀灰色更好。」

病人接受手術後出院，當晚肚痛到急症室求診，出現千分之一機會才有的腸穿，需要再做補腸手術。病人及後向醫委會投訴，醫委會2001年經聆訊後裁定醫生並無專業失德，亦沒有疏於職守，引起社會嘩然。「醫醫相衛」的批評不絕，掀起社會要求改革的序幕。

醫委會於2001年年底提出改革建議，建議增設「研訊委員會」，主席需要具備法律及司法背景。及後因醫療界等議員反對、2003年沙士及時任衞生福利及食物局局長楊永強請辭，改革遭擱置。

2012年：血癌少女被打錯化療藥 醫生停牌24個月

血癌少女呂巧琳2007年在威爾斯親王醫院，被錯誤注射化療藥「長春新鹼」入脊髓，及後昏迷及死亡。涉事的腫瘤科受訓醫生梁錦雪被裁定專業失德，停牌24個月。

醫委會臨時主席麥列菲菲判決時指，當時針藥標籤已有清晰指引及警告，列明正確注射途徑，但被告未有跟隨，又指被告行為直接引致病人死亡，醫德嚴重低於註冊醫生標準。

2014年：張崇德、劉美娟長子夭折案 醫生停牌兩年被批過輕

藝人張崇德及劉美娟的兒子張天藍2005年2月出生，26小時後死亡。兩人投訴， 醫委會認為投訴不成立，之後兩人以民事訴訟向醫生索償，醫委會再展開聆訊。控罪指接生的婦產科醫生蔡明欣在劉美娟未作動前，為她做羊膜刺穿和安排催生，接生時又不當使用真空吸盤。

張天藍夭折後9年，醫委會最終2014年才開始聆訊。

醫生救人是他的本份、職責，現在我們死了一個兒子，我們將這件事公開是很沉痛，我們為什麼要用了九年時間，是想幫這個社會，但我想不到會有人在我們的傷口上灑鹽。 張崇德

蔡明欣被醫委會裁定四項專業失德罪成，停牌兩年。研訊小組兼醫委會暫代主席麥列菲菲當時形容兩年已是「重判」，張崇德夫婦認為判罰太輕。

聽到這一刻，由醫學界、專業人士判決時，我覺得好像一個，我想保守說一句，好像一個誤殺。整件事好像嬰兒被人殺死，所以感覺是很難受。 劉美娟

剛才聽到有失望的，因為(專業水準)遠低於(水平)，是一個嚴重指控。但原來遠低於都只是這樣的判刑，原來一條人命只是這樣。 張崇德

藝人張崇德及劉美娟花9年時間，為出生後夭折的兒子張天藍「伸冤」討公道。(資料圖片/張善彤攝)

隨着紗布封喉案、張崇德長子夭折案等多宗醫療事故，社會對醫委會改革呼聲日漸壯大。政府提交《2016年醫生註冊（修訂）條例》草案回應民怨，建議將業外委員由4名增至8名，由特首委任。草案2016年遭到立法會「拉布」及醫生團體反對，最終無法在立法會任期內完成審議。

張崇德（左一）與病人組織代表多次表態支持改革。（資料圖片）

2018年：紗布封喉案醫生被停牌6個月 醫學界反彈

2011年，73歲男病人王肯構切除咽喉，其頸部永久性氣管造口被誤當作臨時造口，護士多次以膠布將紗布四邊封死，導致病人窒息死亡。死者兒子王冰蕓奔波多年，要求追究醫護責任。死因庭2013年裁定死者「死於意外」後，醫委會一度基於裁決拒絕受理投訴，指沒有證據顯示醫生專業失德，又曾經聲稱「事故責任於護士一方」。

好多人都叫我放棄，叫我算、放低，但我就係放棄唔到…… 明明係佢哋錯，點解係要我放低？我會覺得對唔住阿爸！我唔係要報仇，只係想討公道，想所有人知道佢哋有錯。 王冰蕓

經王冰蕓爭取，醫委會重啟個案，於2018年5月裁定主診醫生黃卓義兩項專業失德罪成，認為他有責任監督護士護理工作，多次巡房也沒有發現問題，判處停牌6個月。

判決隨即引發醫學界強烈反彈，約6,000名醫生發起聯署，質疑醫委會將護士的護理失誤全歸咎於醫生，無視醫護分工的專業現實。黃卓義隨後提出上訴，高等法院於2020年改判停牌減至4個月。

2019年：陳以誠醫生男嬰斷指案 法官曾批醫委會表現

2009年，14個月大男嬰右手無名指夾傷，「兒歌醫生」陳以誠被指覆診時未有開繃帶觀察傷口，數天後才揭發傷口感染、指節壞死要切除，男童父母循民事索償獲賠償約51萬元。

男童的父親又向醫委會投訴陳以誠專業失當，但醫委會拒絕召開紀律聆訊，於是入稟法院提出司法覆核，法庭判他勝訴，下令將個案發還醫委會。法官薛偉成在判詞中批評醫委會花上兩年時間處理投訴是不合理，認為其作為監管專業團體的機構，表現涉及重大公眾利益，而公眾亦期望醫委會處理投訴時可專業及迅速處理。陳以誠參與醫委會事務多年，與時任主席蔡堅相識，但醫委會指引沒有規定主席及委員申報利益，法官感到詫異。

至2018年4月，醫委會裁定陳以誠兩項專業失德罪名成立，停牌6個月。陳以誠不服上訴，高等法院2019年11月推翻醫委會裁決，指醫委會未有充分考慮全盤證據，定罪並不穩妥，撤銷停牌令且毋須重審。

2021年：鄧桂思疑因「開漏藥」肝衰竭 判決被指過輕

2016至2017年間，患有腎病的鄧桂思於聯合醫院覆診時，兩名醫生林治崑及陳小劍漏開抗病毒藥物，導致鄧桂思因類固醇誘發急性肝衰竭，最終在兩次換肝手術後不治。醫委會事發後四年，即2021年完成研訊，裁定兩名醫生專業失德罪成，分別判處除牌5個月及3個月，均獲緩刑。

社會輿論批評醫委會調查進度極其緩慢，且判罰過輕，被質疑是「醫醫相衛」，未能反映事故的人命損失。2023年初，警方罕有地控告兩名醫生誤殺罪，一度引起醫學界對「臨床出錯刑事化」的恐慌，律政司其後撤回控罪。

鄧桂思曾兩度換肝，由時任港大外科學系肝臟移植科主任盧寵茂（圖中）團隊主理。（資料圖片）

2021年：DR美容針一死三傷事故 醫生被判除牌5年

2012年，DR醫學美容集團推銷未經科學證明的「CIK」細胞療程，三名女子接受靜脈輸液後遭細菌感染出現敗血性休克，最終釀成一死兩傷。涉案醫生麥允齡被指在療程前未有確保血液製品安全，亦未有向病人充分披露風險。2020年，麥允齡被高等法院裁定「誤殺罪」成，判囚3年半。至2021年，醫委會裁定麥允齡專業失德罪成，被判除牌5年。另外，DR集團創辦人周向榮則被從醫生名冊永久除名。

由於療程在美容院進行，醫學界起初爭議這是否屬於醫委會管轄的「醫療行為」。判決最終確立了醫生無論身處何地，只要涉及侵入性醫療程序，即負有不可推卸的專業責任。

2025年：腦癱嬰黎遠建案拖延16年 政府決心再改革

2009年，內地夫婦黎志堅及彭紅英來港產子，男嬰黎遠建出生後嚴重腦癱及四肢殘障。家屬向醫委會投訴涉事醫生醫療疏忽，惟案件拖延多年未有進展。至2025年10月，醫委會展開聆訊時，辯方以案件拖延15年對被告醫生不公為由申請終止聆訊。研訊小組最終裁定，由於醫委會秘書處在過去8年間完全沒有採取任何行動，且無法提供合理辯解，決定永久終止聆訊。

十幾年嚟咁長時間，就咁匆匆，佢哋就咁匆匆幾個字就話終止呢個聆訊。 彭紅英

（15年）個過程肯定係覺得心裏好急囉，成日都諗住幾時有消息呀？幾時有結果啊？幾時有個交代比呀遠建啊？ 黎志堅

案件促使醫衞局局長公開要求醫委會交代，申訴專員公署隨後於2025年初宣布主動展開全面調查，審視衞生署轄下秘書處對醫委會的行政支援是否失效。醫委會決定重啟聆訊，排期今年4月進行。

醫委會長年積壓投訴、行政效率低下的問題再次推向輿論風口浪尖。醫務衞生局計劃改革醫委會，今年上半年向立法會提交《醫生註冊條例》修例方案。

2025年12月19日是黎遠建16歲生日，醫務衞生局局長盧寵茂親臨特殊學校探望。（社協提供相片）