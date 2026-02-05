學聯解散｜稱面臨日益嚴峻壓力　今通過展解散程序　會址水牌消失

香港專上學生聯會今日（5日）表示，常委會今日召開會議，正式表決通過開展解散程序。學聯在聲明中指，隨著環境變化，學聯各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力，在考慮各方面因素後，決定今天劃上句號。記者今到學聯原本位於旺角威特商業大廈的會址，內裡今空無一人，對比去年6月11日「解散」羅生門事件當日視察，原會址門外的有香港專上學生聯會水牌「已消失」。



香港專上學生聯會今日（5日）表示，常委會今日召開會議，正式表決通過開展解散程序。（學聯Instagram）

學聯：68年一直團結香港各大專院校的力量

學聯今日在社交媒體上發布「開展解散程序聲明」，聲明指學聯在過去68年一直團結香港各大專院校的力量，關心社會，爭取改革。多年來從不缺席各重大政治、社會事件。聲明又指學聯見證香港社會變遷，一直在不同議題上身體力行，表達學生及市民的訴求，以香港前途為依歸。

旺角原會址今空無一人 水牌「已消失」

記者今到學聯原本位於旺角威特商業大廈的會址，內裡今空無一人，對比去年6月11日「解散」羅生門事件當日視察，原會址門外的有香港專上學生聯會水牌「已消失」。

學聯表示，多年來與市民同行、共同𡚒鬥屬畢生榮幸，亦可謂今生無悔。聲明稱學聯對中國和香港未來的由衷關懷，始終如一。但隨著環境變化，學聯各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力，在考慮各方面因素後，決定今天劃上句號。

學聯成立於1958年5月，是香港學生組織，成立目的是代表香港學生，藉此推動全港性的學生活動及增加同學對社會的參與，成為香港對外最具代表性之學生團體。

2015年，多間學聯成員學生會發起退聯公投，最終香港大學學生會、香港浸會大學學生會、香港城市大學學生會和香港理工大學學生會先後退出學聯。現時學聯成個包括香港中文大學學生會、嶺南大學學生會、香港樹仁大學學生會、香港科技大學學生會。