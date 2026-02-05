提防歲晚搵工騙局　工會稱騙徒呃工人「地盤三寶」　用作黑工認證

香港建造業總工會今日（5日）召開「歲晚防事故、防詐騙」記者會，指留意到有騙徒借工人急搵工心態，以假工作誘餌， 誘視工人自動提交「地盤三寶」（即身份證、工人註冊證及平安卡）資料，然後利用相關個人資料成為「黑工」個人身份憑證。



另外，建造業界年尾一向較多拖糧情況出現，建造業總工會理事長周思傑指，業界現時流傳一句口頭禪：「拖糧拖五、六個月先正常」。他補充，其實不只勞方，資方情況亦十分差，是整條資金鏈的問題。



工會理事長周思傑指，業界現時流傳一句口頭禪：「拖糧拖五、六個月先正常」。（洪戩昊攝）

工人急於賺錢回鄉過年易成防騙盲點

工會會務主任唐浩為指，臨近歲晚，很多工人急於賺錢回鄉過年，有騙徒便藉著工人的這個心態，以「假工」來作「誘餌」讓工人自動提交「地盤三寶」（即身份證、工人註冊證及平安卡）資料。這些資料會成為「新黑工」的新個人身份憑藉。私隱專員公署已接獲42宗相關求助。工會提醒所有工人提防網上「接工程」、「搵工」騙局，以免個人資料外洩，遭遇損失。

工會會務主任唐浩為指，有騙徒騙取工人「地盤三寶」作黑工個人身份憑藉。（洪戩昊攝）

建造業界年尾多拖糧：拖五、六個月先正常

另外，工會權益主任吳偉樑指，建造業界年尾一向較多拖糧情況出現，工會現時也收到兩、三個工人的求助，指被拖欠兩、三千元薪金。將軍澳亦有一個大型地盤已欠薪3個月，單計這個地盤，金額已到500萬至600萬元；但工友擔心之後「冇工開」，不敢採取工業行動。

工會權益主任吳偉樑指，建造業界年尾一向較多拖糧情況出現。（洪戩昊攝）

工會理事長周思傑則指，業界現時流傳一句口頭禪：「拖糧拖五、六個月先正常」。他補充，其實不只勞方，資方情況亦十分差，是整條資金鏈的問題。2025年，拖欠的薪金及工程費超過2億元。

他表示，勞方與資方商討過程需要提交工作證明；由於員工需要拍卡進出地盤，地盤入閘機可以證明出勤記錄，提醒工人不要貪一時之快，採用其他不需要拍卡的方法進入地盤。