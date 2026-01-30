入境處放蛇幫襯小紅書家居清潔及裝修　拘4內地黑工　2人被判監

臨近歲晚，家居清潔及裝修服務需求大增，有內地家務助理及裝修工人在網上宣傳能夠來港工作，分別收取每小時100港元及工程費2300元作報酬。入境處放蛇喬裝顧客，成功拘捕4名非法勞工，其中2人已被落案起訴，分別判處監禁54日。



入境處講述非法勞工行動。（黃學潤攝）

入境處特遣隊副指揮官陳仁傑交代案情，指入境處調查人員在網上巡邏期間留意到有可疑內地家務助理及裝修公司在小紅書上宣傳，聲稱可以來港家居清潔及提供裝修服務，人員經過深入調查及分析，展開反非法勞工行動。

人員成功鎖定可疑人士，以放蛇形式喬裝成顧客，與目標家務助理及裝修公司作出查詢，預約相關服務，其後在他們來港提供服務時，將他們拘捕。1月22日至29日，入境處合共拘捕了4名非法勞工，包括2名家務助理及2名裝修工人，分別為2男2女，年齡介乎32至58歲，其中2人已被落案起訴，分別判處監禁54日。

入境處拘捕非法勞工。（入境處提供）

調查顯示，農曆新年前，市民對家居清潔需求增加，有內地家務助理在社交平台宣傳可以來港提供大掃除、日常打理、深度清潔及搬屋清潔服務，報酬為每小時100港元，並先收取訂金，完成服務後再以現金出糧。此外，裝修工人被人員截獲時，正進行整個單位的油漆工程，收費為2300港元，同樣以現金出糧。人員在行動中檢取清潔用品及裝修工具。

陳仁傑表示，入境處加強巡查及打擊，內地跨境服務提供者十分警覺，會設法規避入境處檢察，例如他們與放蛇同事溝通時，主動提出不會攜帶大型用具來港。

入境處表示，打擊非法勞工的決心非常堅定，若發現有人利用社交平台或通訊軟件組織、安排貨慫恿市民聘用非法勞工，必定果斷採取行動，將不法分子繩之於法。入境處亦提醒市民，根據香港法例，旅客未經入境處處長批准，不得從事有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。此外，僱主若僱用不可合法受僱的人，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。

市民若透過網上平台尋找相關服務，務必提高警覺，切勿聘用來歷不明人士，多留意服務提供者的背景，若發現可疑對答或不合理的工作安排，以免因小失大，甚至面臨刑責。如市民發現僱用非法勞工活動，可以使用舉報非法勞工專綫：3861 5000，或透過電郵、傳真或入境處網頁進行舉報。