醫委會秘書處無王管｜衞生署：提升秘書處效率　探究人事表現管理

申訴專員公署今日（5日）發表醫委會及衞生署轄下秘書處處理醫療事故投訴問題主動調查報告，揭示秘書處「無王管」。衞生署表示，將參考公署建議，檢視及改善安排，包括就秘書處整體行政支援績效、人手及資源需求、以及人事表現管理等方面，衞生署將進一步加強與醫委會溝通，以提升秘書處的工作效率。



衞生署表示，將參考公署建議，檢視及改善現有安排。（資料圖片）

衞生署感謝公署對醫委會工作的關注及提出寶貴意見，將接納和跟進公署的建議，致力協助醫委會優化投訴處理機制，提升工作效率，改善服務質素。

公署在報告中對醫委會現行投訴處理機制及進度表示關注，並提出多項改善建議，衞生署表示，會邀請醫委會參考公署的建議，以檢視及改善現有安排。就秘書處的整體行政支援績效、人手及資源需求、以及人事表現管理等方面，衞生署日後會進一步加強與醫委會溝通，以提升秘書處的工作效率。

建議中部份涉及修訂《醫生註冊條例》。就此，醫衞局早前已表示會因應醫委會提交的檢討報告及其運作需要而提出修訂《條例》，以確保制度與時並進，符合社會需求。

衞生署強調，香港醫生專業奉行專業自主的原則。政府將透過修訂法例，以及其他行政和資源上的支援，協助醫委會履行其法定職責，進一步提升醫生的專業水平和道德操守，以維護公眾及病人的利益。