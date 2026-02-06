新年｜旺角花墟明起至2.17封路及設人群管理　特別交通安排一文睇

新年將至，有不少市民將旺角花墟買年花賀年，警方預計農曆新年前夕會有大批市民到旺角花墟一帶，為避免人群聚集造成疫情風險及防止交通阻塞，警方計劃明早（7日）8時起一連10日於旺角花墟一帶實施特別交通及人流安排。受影響道路包括花墟道、園藝街、園圃街、洗衣街、花園街及運動場道等。下文看清所有特別安排。



警方預計農曆新年前夕會有大批市民到旺角花墟一帶，計劃明早（7日）8時起一連10日於該區實施特別交通及人流安排。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

警方預計農曆新年前夕會有大批市民到旺角花墟一帶，計劃明早（7日）8時起一連10日於該區實施特別交通及人流安排。（資料圖片 / 周令知攝）

警方預計農曆新年前將有大批市民前往花墟，屆時將因應人流情況，在花墟道、園藝街、園圃街和接鄰的太子道西支路、洗衣街、花園街及運動場道一帶實施人群管理措施，呼籲市民耐心等候，聽從警方指示，有秩序進入該區。

下列特別交通安排將於2月7日上午8時至2月17日上午8時實施：



（一）封路及交通改道



下列道路將會封閉，持許可證車輛除外：



－ 花墟道；

－ 園藝街；

－ 園圃街；及

－ 介乎洗衣街與園圃街的太子道西支路。



視乎交通及人潮情況，下列道路或會封閉：



－ 介乎太子道西支路與界限街的洗衣街；

－ 介乎太子道西支路與界限街的花園街；

－ 介乎通菜街與洗衣街的運動場道；及

－ 介乎彌敦道與洗衣街的太子道西支路。



上述封路期間，沿太子道西西行近彌敦道的車輛不可掉頭前往太子道西支路。



（二）停車位暫停使用



位於下列道路的停車位將會暫停使用：



－ 介乎太子道西支路與界限街的花園街收費錶停車位；

－ 介乎太子道西支路與界限街的通菜街收費錶停車位；

－ 介乎通菜街與洗衣街的運動場道收費錶停車位；

－ 通菜街近運動場道的電單車停車位；

－ 介乎花園街與通菜街的運動場道電單車停車位；

－ 介乎通菜街與洗衣街的太子道西天橋底的電單車停車位；

－ 花園街近界限街的殘疾人士停車位；及

－ 運動場道近通菜街的殘疾人士停車位。



以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。警方會視乎實際路面情況，實施其他交通管制及人群管理措施，呼籲市民盡量使用公共運輸服務。駕駛人士亦應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。