農曆新年｜崔定邦：中小型酒店出租率逾8成　料內地旅客人數續增

農曆新年將至，內地春節假期由年廿八（15日）起連放9天，日數比去年多。旅遊促進會總幹事崔定邦今日（3日）指，目前本港中小型酒店的出租率已超過8成，大酒店亦有7成多房間被預訂，相信今年亦會有不少內地旅客「準備好晒錢嚟香港過一個豐盛嘅新年」。



啟德零售館稱在不同月份、演唱會、賽事都會配合應援文化，讓市民遊客每一次來都有新鮮感。（資料圖片/廖雁雄攝）

料今年農曆新年假期間 料內地旅客人數續增

崔定邦在港台節目《千禧年代》中指，香港過去兩年大力宣傳旅遊景點，已有一定口碑，相信今年農曆新年假，內地旅客數一定有增長。他指內地春運已經開始，小、中、大學已放寒假，上周已有不少內地旅客開始入境香港。

崔定邦稱，過去每日訪港內地旅客人數約8至10萬，上周已升至13萬，韓國天團BLACKPINK在啟德體育園辦演唱會當日更有16萬8千多人入境。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片/馮子健攝）

高鐵年廿八昨開售 近四成爆滿

他續說，現時內地旅客對訪港流程已經成熟，知道關口會有擠擁情況，不會初二、三湧入本港，學會了選擇「錯峰出行」。崔定邦指，即使有旅客提前來港旅遊，但不影響他們在農曆新年期間繼續訪港，「相信會繼續嚟」。

崔定邦表示，高鐵年廿八當日車票昨日開售，由深圳北站來港有80多班車，一開售已有36班、即近4成爆滿。此外，目前酒店預訂方面，中小型酒店已有8成多房間租出，大酒店亦有7成多。他指，旅客一般會先解決交通再訂酒店，未來數天料可再看清初三至五形勢，相信今年形勢不錯，內地旅客都「準備好晒錢嚟香港過一個豐盛嘅新年」。

2026年，內地春節假期由年廿八（15日）起連放9天。圖為2025年元旦前夕，大批旅客訪港跨年。（資料圖片/夏家朗攝）

至於港人出境，他指，今年受天冷等因素影響，港人較少選擇去日本等熱門地點，改為中短線旅程，如大灣區、東南亞地區如泰國、南韓及台灣等。崔定邦稱年廿八高鐵北上列車亦有6班車車票售罄，可見部分香港市民會趁長假北上，兩地實現「雙向奔赴」。