辦年貨｜尖沙咀廣東道名店LV排長龍　北京旅客花數千元買新衫過年

農曆新年將至，近日有不少內地旅客訪港旅遊及辦年貨，其中位於尖沙咀廣東道的「名店街」人頭湧湧，包括內地客喜愛的名店LV（LOUIS VUITTON），目測至少有70人正在店外排隊等候進入購物。有北京旅客表示，今次來港主要是辦年貨，為自己及家人置新裝過年，料至少花費數千元。另有顧客花費8,000元購買男士包包，送給舅父作為新年驚喜。



下午3時，在LV店舖目測有至少70人正在排隊等候進入。（洪芷菁攝）

農曆新年將至，位於尖沙咀廣東道的名牌店舖，有不少內地旅客排隊等候入場購物。下午3時，在LV店外有至少70人正在排隊等候進入。

其中一位北京旅客表示，此行目的是購買過年新衣，並為家人帶一些「香港特色」食品，消費預算則「看父親的心情」。他目前已購買一對鞋、一個約500至600元的包包，以及一件價值3,600元給妹妹的衣服。他稱這次是經香港轉機，於今日凌晨1時才抵港，會即日返回北京。

有女顧客稱，花了8000多元買了一個包包送給舅舅，作為驚喜。（王海圖攝）

另一位女顧客稱，花了八千多元買了一個包包送給舅舅，作為驚喜。她表示今日行程緊湊，未前往其他地方，並透露父母從廣東來港一日遊。

來自湖南的彭小姐來港開會，停留四至五天，順道購物。她對Chanel感興趣，認為「這邊的款式較多」，之後也計劃逛連卡佛百貨等地。她沒有設定預算，「看到喜歡的，在能力範圍內就會買」。禮物方面，她打算買鞋子送給爸爸、包包則送給媽媽，並為朋友選購耳環、頸鍊和護膚品。

來自湖南的彭小姐來港開會，停留四至五天，順道購物。她對Chanel感興趣，認為「這邊的款式較多」。（王海圖攝）

其他名牌店舖亦有旅客排隊。（洪芷菁攝）

在西九龍高鐵站，有內地旅客在辦年貨後準備回家鄉。來自廣西的古小姐表示，她在

日本連鎖超市「驚安之殿堂」((DON DON DONKI）買了糖果和藥品，因享有免稅優惠，花費約七百多元人民幣。她覺得店內「氛圍很好，很好逛，很熱鬧」，也去了維港。她說這些商品「拿回去給家人吃，自己也吃一點」。