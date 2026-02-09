醫委會須真改革　病人組織稱失德醫生鮮被除牌　倡設機制固定刑罰

政府早前提出修訂《醫生註冊條例》初步建議，外界期望醫委會這次改革是徹底的，摒棄以「專業自主」為由維護過時的醫療監督體系，擺脫「醫醫相衞」陰霾、打破長期的利益固化藩籬。



香港病人政策連線主席林志釉今日（9日）在電台節目指，以往案例，醫生被醫委會裁定專業失德，最嚴重可被除牌，但很少有這情況，即使涉事醫生被定罪，其除牌令也多獲緩刑，因此認為應設定一個機制，固定刑罰。



醫委會辦公室。（資料圖片／廖雁雄攝）

林志釉今日在港台節目指，若醫生被醫委會裁定專業失德，最嚴重可被除牌，但以往很少有這情況；即使涉事醫生認罪，其除牌令也多獲緩刑。他認為應設定一個機制，固定刑罰。

林志釉：業外委員比例無甚所謂 最重要是其存在意義

對於政府建議增業外委員比例，林志釉則指，比例其實無甚所謂，最重要是其存在意義。作為業外委員的他指，業外委員近六、七年的投入度也不理想，多屬不太發言的旁觀者，亦不甚了解醫委會工作內容。他憶述，一次研訊途中，一名業外委員突然離開現場；令他須立即通知主席暫停研訊。

可能佢唔知道研訊期間要全程在場。所以喺培訓嗰度係可以去做，有啲地方我哋要教識佢點樣留意。 香港病人政策連線主席林志釉

他認為可在框架上做工夫，如是否考慮加入醫護界成員、護士、中醫師、物理治療師，或藥劑師等對醫療服務有認識的人。

香港病人政策連線主席林志釉。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

秘書處與醫委會委員欠溝通：睇新聞先知雙非子腦癱案

醫委會秘書處的職能同樣備受關注。林志釉指，他自己作為醫委會委員，也是看新聞才知道雙非子腦癱案的存在，認為秘書處與醫委會委員欠缺溝通，「喺秘書處嘅運作入面，我哋基本上係零參與」。