醫委會改革｜當局擬引不同專業醫生委員　正考慮會否由政府委任

醫委會一直被垢病「醫醫相衞」，政府今日（6日）提出修訂《醫生註冊條例》初步建議，擬增加業外委員數量，同時建議引入有不同專業的醫生委員，發言人稱正考慮部份成員會否由政府委任，以確保醫生委員的資歷和背景具多樣性。



此外，當局擬加強獨立審裁員在偵委會及研訊小組的參與，增加審訊的獨立性。至於為何不成立獨立審裁機構，發言人解釋，最重要是獨立審裁，而非機構是否分開。當局計劃今年上半年提交修訂條例草案。



目前醫委會有24名醫生及8名業外委員。（廖雁雄攝）

目前醫委會有24名醫生及8名業外委員，政府擬增加業外委員數量，並加強其處理駁回瑣屑無聊申訴的角色。發言人解釋，當局期望比例及人數同樣增加，不過目前未知增加數目。至於醫生委員方面，當局強調會保留「相當大比例」的醫生委員，但建議引入有不同專業的醫生委員。發言人又稱正考慮部份成員會否由政府委任，以確保醫生委員有多樣性的資歷和背景。

至於會否削弱專業自主，發言人解釋會保留一定的專業人員參與，確保聆訊具專業性，又強調不希望有錯覺政府打算介入醫委會運作，修例旨在協助推動改革，醫委會奉行專業自主原則。

政府擬確立偵委會及研訊小組的決定和運作獨立性，並加強獨立審裁員在偵委會及研訊小組的參與。（廖雁雄攝）

政府擬確立偵委會及研訊小組的決定和運作獨立性，並加強獨立審裁員在偵委會及研訊小組的參與。發言人解釋，獨立審裁員並非醫委會成員，目前偵委會及研訊小組都設有獨立審裁員的機制，並有醫生及業外委員參與，不過「之前唔係用得咁多」，當局建議將來會增加獨立審裁員的參與度，提高聆訊的獨立性及公正性。

至於為何不成立獨立審裁機構，發言人解釋，最重要是獨立審裁，而非機構是否分開。醫生專業的自我規管須源自法定機構，任何審裁亦需源於法定機構，因此研訊「離不開醫委會」，但會加強審裁的獨立性，包括在偵委會及研訊小組增加獨立審裁員的參與。

當局擬容許申訴人及相關醫生均可就裁決向醫委會申請覆核，或向法庭上訴。（廖雁雄攝）

此外，當局擬邀請香港醫學專科學院研究建立人才庫，組織醫學專家就申訴個案提供意見及參與研訊，同時增加審裁員的培訓及支援。發言人指，希望與醫專建立機制，由專家向醫委會提交報告。當局亦擬容許申訴人及相關醫生均可就裁決向醫委會申請覆核，或向法庭上訴。