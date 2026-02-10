調查揭長者同住孤獨：40%受訪長者有心事無人講　近半與兒孫同住

有商會發起「樂齡身心靈健康調查」，調查顯示香港長者正處於「社會價值感危機」，即使與家人同住，亦難逃「情感孤立」的困境。428名受訪的60歲以上長者中，有四成受長者表示有心事無人分享，當中有48%是與兒孫同住，而獨居只佔29%。



維多利亞青年商會今日（10日）公布「樂齡身心靈健康調查」結果，揭示本港長者面臨「同住孤獨」困境，圖為與會嘉賓。（大會提供）

由維多利亞青年商會舉辦的「祖父母節」來到第37屆，今日（10日）公布「樂齡身心靈健康調查」結果，揭示本港長者面臨「同住孤獨」困境。調查於2025年12月至2026年1月期間進行，訪問了428名60歲以上長者。

數據顯示與兒孫同住的長者，其生活沉悶感平均分為3.7分，高於獨居長者的3.2分，反映物理上的同住未能有效轉化為心理陪伴。另外，有41.6%受訪長者表示「有心事無人分享」，當中有近五成與家人同住。調查又發現，60至69歲沉悶感評分最高（3.8分），顯示較年輕長者有可能因各種潛在原因而岀現鬱悶和較負面心理狀況。

立法會議員林振昇建議，政府可向僱主提供津貼，鼓勵開設靈活兼職工作機會，讓長者能平衡工作與退休生活。維多利亞青年商會會長薛沅雯表示，希望青年人不僅是服務提供者， 更要在心靈上與長者連結。面對60至69歲年輕長者的情緒需求，必須主動出擊，以具行動肯定他們的社會價值。