維園年宵2026｜展期橫跨情人節　花檔推情人節花束料推高銷量3倍

農曆新年將至，為期7日的年宵市場將於明（11日）關鑼，直至下周二（17日）年初一清晨，展期橫跨2月14日情人節。今午（10日）在維園年宵所見，部份花檔因應情人節引入玫瑰花銷售，及推出「情人節系列」花束，期望吸引情侶光顧。



有第二年參與年宵的花檔，今年投下4個攤位，老闆指今年花的來貨價較便宜，他引進貨量為去年的四倍，有信心銷量較去年上升三倍。



為期7日的維園年宵將於明日（11日）關鑼，各花檔今日整理攤檔及將年花上架。（廖雁雄攝）

今年農曆新年年宵市場將於明日（10日，年廿四）至17日年初一舉行、為期7天，橫跨2月14日情人節。今午在維園花市所見，不少攤檔忙於作最後準備，將貨物整齊列出，期望吸引顧客目光。部份花檔推出情人節相關產品「應節」，以吸引情侶光顧。

葉先生手持的桃花一束約100元，連底座售價約200元。（廖雁雄攝）

花檔HOME DECOR CENTRE老闆葉先生對今年的銷情有信心。（廖雁雄攝）

HOME DECOR CENTRE的檔口以玫瑰花作裝飾。（廖雁雄攝）

花檔特別佈置 擺放1314支紅玫瑰手打花吸客

花檔HOME DECOR CENTRE一束桃花售價約100元、蘭花一盆售150元。店舖又推出「DIY花筒」，以300元可購入不同花材及花盆，觀看店方提供的影片教學學習製作。老闆葉先生透露，今年的花價較去年便宜，適逢情人節，攤檔將會推出「情人節系列」花筒，包含手打花及飾物燈。

該攤檔外擺放共1,314支紅玫瑰手打花花卉，葉先生期望將攤檔佈置精美，讓客人「行得開心」。他說，去年在維園投下兩個攤位擺賣，今年卻投下四個，共花費約13萬元，進貨量是去年的四倍，有信心銷售量可上升三倍。

花檔HOME DECOR CENTRE在攤檔外擺放共1,314支紅玫瑰手打花花卉。（董素琛攝）

富康鮮花首次引入攻瑰花作銷售，價格約80元至100元一束。（廖雁雄攝）

富康鮮花老闆楊先生認為，今年的經濟狀況較去年差。（廖雁雄攝）

任選5札花$100減價20% 料生意額跌兩至三成

另一花檔富康鮮花首次引入攻瑰花在年宵市場銷售，價格約80元至100元一束，期望吸引情侶光顧。老闆楊先生認為，今年的經濟狀況較去年差，市民的消費意欲不佳，料生意額會較去年跌兩至三成。攤檔推出優惠，去年任選5札花售價125元，今年則僅售100元，即減價20%，期望吸引更多顧客光顧。