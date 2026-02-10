維園年宵2026｜學生賣$68馬公仔　有檔主指市道差：不敢定價太高

馬年農曆新年將至，為期7日的年宵市場將於明（11日）關鑼，直至下周二（17日）年初一清晨。今午（10日）在維園年宵所見，不少攤檔忙於作最後準備，添上佈置。今年是馬年，不少乾貨攤檔均有出售「馬」元素的商品，有學生攤檔賣「牛馬」公仔，每個68元。



有攤檔負責人表示，今年的市道比前年參展的時候差，「都唔敢set（釐定）個價set到太高...... 薄利多銷為主」，有信心銷售額可比前年上升10至20%。培橋中學續有參與年宵，該校學生指所售的產品較去年更多元化，有信心營業額可較翻倍。



今年是馬年，不少乾貨檔均有出售「馬」元素的商品。（廖雁雄攝）

今午在維園花市所見，不少攤檔忙於作最後準備，將貨物整齊列出，期望吸引顧客目光。今年是馬年，不少乾貨攤檔均有推出「馬」元素的商品，包括公仔等。

乾貨攤檔「馬轉乾坤」有出售情人節系列的熊公仔，售價逾100元。（廖雁雄攝）

乾貨攤檔「馬轉乾坤」出售多款馬公仔。（廖雁雄攝）

「馬轉乾坤」負責人麥小姐（左）、許小姐（右）對今年銷情有信心。（廖雁雄攝）

乾貨攤檔「馬轉乾坤」出售多款馬公仔，一隻馬公仔及一個手機袋以套裝價70元出售，攤檔另有推出情人節系列的熊公仔，售價為100多元。負責人麥小姐認為，今年的市道比前年參展的時候差，「都唔敢set個價set到太高...... 薄利多銷為主。」

另一負責人許小姐說，宏福苑火災影響市民的心情，但現時股市帶動樓市，「大家都捨得去畀錢。」她們對銷情有信心，認為可較前年上升10至20%，「始終大家團完年可以一齊過嚟行下街咁。」

培橋中學今年亦有在維園開設年宵攤檔，出售風車及多種公仔等產品。（廖雁雄攝）

培橋中學學生以68元出售「牛馬」公仔。（董素琛攝）

培橋中學今年亦有在維園開設年宵攤檔，出售風車及多種公仔等產品，以一隻「牛馬」公仔為例，售價為68元。張同學表示，去年亦有隨學校到維園的年宵攤檔幫忙，指校方所出售的產品較去年更多元化，部份來自家長捐贈所得，笑言有信心營業額可較去年翻倍。她說，參與年宵讓她獲益良多，不但要計算成本，亦要考慮人手的安排。