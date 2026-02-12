內地散工杜拜來港航機涉偷竊　官指被告飛得多過你和我　稱要阻嚇

內地散工在杜拜飛往香港的航班上，涉偷女乘客手袋內的鑽戒及Christian Diro手鐲，價值4萬餘元。有乘客覺被告可疑，拍片並通知事主揭發事件。散工今(12日)在區域法院認在機上擾亂秩序，法官林偉權發現，被告只是一名月入3千人民幣的散工，但翻查其護照的外遊記錄，形容是：「搭飛機多過你和我。」疑被告專門揀或會有富裕乘客的航班乘搭，著控方索取被告的出入境紀錄，把案押後至3月12日判刑，又指案件涉跨境性質，輕判會鼓勵犯罪，明言會判阻嚇性刑罰。



被告彭毅，48歲，承認一項在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，指他於2025年7月17日，在一架由杜拜飛來香港的阿聯酋航機上，作出擾亂秩序的行為。

被告彭毅在區域法院承認一項在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。(黃浩謙攝)

男乘客察覺異常暗中拍片

案情指，一名男乘客去年乘坐涉案航機時，在飛行途中，留意到被告從艙頂置物櫃取出一個白色LV手袋，並放在座位後翻尋，男乘客覺可疑拍下一約6秒涉被告舉動的影片。他之後見被告把手袋放回置物櫃。男乘客後來得知手袋屬於機上一名女乘客，便將被告疑曾拿走手袋的事告知女乘客。

女乘客發現遺失物品告知機艙服務員

女乘客獲悉後檢查手袋，發現袋內一隻約2.4萬港元的鑽石戒指，及一隻約1.8萬元的Christian Dior手鐲不見了，便告知機艙服務員，機艙服務員其後報警。

被告稱有乘客發現已丟贓物

被告在翌日凌晨12時許被捕，他警誡下稱因一時貪心，取出不屬於他的手袋看有沒有貴重物品，並取走了戒指及手鐲，後來得知有乘客留意到其行為，已將戒指及手鐲丟進垃圾袋。

官指被告飛得多過你和我

林官關注，被告是中國公民，在內地任散工，月入僅3千元人民幣，對被告去杜拜的目的或懷疑，他又發現被告護照顯示他經常出國，直言：「（被告）搭飛機多過你同我。」疑被告是否有預謀犯案，並專門在乘飛機時下手，故要求控方調查被告的出入境紀錄，又指案件涉跨境因素，若縱容或輕視，無疑是鼓勵他人犯罪，故會考慮判處阻嚇性刑罰，把判刑押後至3月12日。

案件編號：DCCC1439/2025