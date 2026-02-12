巨鼠壽司櫃跳Over片惹衞生憂慮　屯門DONKI：立即全面消毒｜有片

有網民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DON DON DONKI屯門市廣場分店發現老鼠，片段中可見在放壽司的冷櫃內有一隻碩大老鼠在盒裝壽司旁爬行，似是在覓路逃走。有市民在帖文留言指，相關商場鼠患嚴重，「防都防唔到」。《香港01》下午到DONKI屯門市廣場分店視察，發現壽司櫃設計及外觀與短片所見一樣，亦有見職員在清潔。



DON DON DONKI回覆時確認事件，並指已立即採取全面清潔消毒措施並與商場管理公司商討了必要的應對措施。DONKI又指暫不對具體細節發表評論，會努力採取適當措施，防止類似事件再次發生。《香港01》正向食環署查詢。



有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads）

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads 影片截圖）

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads 影片截圖）

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads 影片截圖）

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads 影片截圖）

有市民今早在社交媒體上分享兩段影片，第一段影片中可見一隻較巨型老鼠在擺放壽司的冷櫃內爬行，經過至少10盤有膠蓋包裝的壽司，有一名男士更被嚇至身形急退。第二段影片相信是同一隻老鼠，由壽司櫃爬到刺身櫃上方，似是在逃離現場。

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠。該頭老鼠在刺身櫃上「藏頭露尾」。（chiuhc_@Threads）

有市民今日（12日）在社交媒體分享影片，指在DONKI屯門分店內發現老鼠，並表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。（chiuhc_@Threads）

該市民指涉事的是DONKI屯門市廣場分店，形容片中老鼠「好大隻」，又表示「以後都唔想再買donki啲壽司」。留言區中，有市民「翻舊帳」指DONKI黃埔分店亦曾有老鼠出沒，亦有市民指該商場鼠患嚴重，「商場係唔會搞既，最多比D老鼠板D商戶擺」，防不勝防。

市民指該商場鼠患嚴重，「商場係唔會搞既，最多比D老鼠板D商戶擺」，防不勝防。（Thread）

DONKI回覆指，已確認該店鋪發生的事件。得知此事件後，店鋪立即採取了全面的清潔消毒措施並與商場管理公司商討了必要的應對措施。商場方面也會全力配合門市的應對工作。

DONKI又說，將持續關注事態發展，暫不對具體細節發表評論，但會始終把顧客的安全安心放在第一位，並努力採取適當措施，防止類似事件再次發生。