大埔粉麵店疑現「老鼠開餐」 黃碧嬌後巷觀摩食環署防鼠
撰文：潘耀昇
出版：更新：
大埔墟「海達魚蛋」粉麵店上周五（6日）被網民揭發鳳爪排骨盅飯後巷亂放，以及懷疑出現群鼠搶食生肉事件，店家為亂放食物致歉，惟指控涉及老鼠的影片造假，警方調查相信不涉刑事，片主堅稱去年2月拍攝，有保留原檔形容「千真萬確」。
事隔三日，大埔民政處聯同食環署到大埔墟展開「歲晚清潔大行動」，與區議員視察機動掃街車掃街，並聽取食環署人員講解防鼠滅蟲措施。從其他區議員相片可見，宏福苑火災後「失蹤」多時的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，罕有現身在後巷觀察食環署滅鼠佈陣。
大埔民政專員與食環總監大埔區「洗邋遢」
臨近歲晚，各區一如以往開展「洗邋遢」活動，今日（10日）民政事務總署在社交平Facebook發文，提到大埔民政處、大埔區議會聯同食環署昨日（9日）舉辦「大埔區2025/26年度歲晚清潔大行動」，出席的包括大埔民政專員鍾慧婷、大埔區環境衞生總監嚴國政、大埔區議員與增選委員。
講解防鼠措施 視察機動掃街車
一行人視察機動掃街車清掃街道，並聽取食環署人員講解防鼠滅蟲措施，又向街坊派發家居清潔包，鼓勵大家注意家居衞生。民政處提醒大家保持家居衞生的同時，繼續為社區清潔出一分力，讓大埔成為一個更乾淨、舒適的社區。
大埔粉麵店早前疑現「老鼠開餐」
三日前，大埔墟「海達魚蛋」粉麵店被網民揭發鳳爪排骨盅飯後巷亂放，以及6隻老鼠在裝有食材的膠桶上大快朵頤，店家為亂放食物致歉，承認實屬疏忽，惟指控涉及老鼠的影片造假，質疑屬AI生成或剪輯，並報警求助。警方調查相信不涉刑事，片主堅稱去年2月拍攝，有保留原檔形容「千真萬確」。
黃碧嬌後巷觀摩食環署防鼠
作為當區大埔南區議員的民建聯黃碧嬌，罕有現身在後巷觀察食環署滅鼠佈陣。民政處發放的相片中並不見她，有市民遮擋了黃碧嬌。
從區議員陳笑權在社交平台Facebook的相片可見，黃碧嬌企「C位」與專員一起觀察食環署滅鼠佈陣，狀甚留心，大合照時也有招牌輕鬆微笑。
