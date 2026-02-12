巴籍男被扑穿頭數小時後　涉與多人佐敦斬死同鄉　謀殺罪成囚終身

巴基斯坦籍男子報警稱在酒吧被人扑穿頭，數小時後涉頭紮綳帶，與數名同鄉在佐敦街頭斬一名同為巴籍的男子，該男子並在街頭被多人斬死。聲稱被人扑穿頭的巴男，被捕後稱不肯定死者是否與他受襲有關。被扑穿頭的巴男，早前被裁定謀殺罪成，而襲擊事件中曾任車手的兩名男子，亦被裁定誤殺罪成。暫委法官祁彥輝今(12日)在高等法院判刑時指，案中的襲擊有預謀，即使事主有案底和毒癮等自身問題，但都不應被殺，判謀殺罪成的被告終身監禁，兩名誤殺罪成的車手監禁8年。



同案負責安排會面男子罪名不成立

3名被定罪被告：首被告Singh Gurpreet（35歲，無業)謀殺罪成，次被告Singh Harwinder（27歲，地盤工人）及第四被告Singh Gurjinder，兩人在案中任車手角色，被裁定誤殺罪成，同案男子Shingari Dheeraj涉負責安排會面，經審訊後被裁定謀殺罪不成立。

現場遺下大灘血漬及懷疑屬於死者的涼鞋和外套。（劉定安攝）

現場遺下大灘血漬及懷疑屬於死者的涼鞋和外套。（劉定安攝）

死者的涼鞋亦沾滿鮮血。（劉定安攝）

巴籍事主FAYZAN Ali送院搶救後證實不治。（劉定安攝）

首被告有傷人案底

控罪指被告於2022年8月29日，在油麻地佐敦道與白加士街交界，與其他不知名人士，謀殺男子FAYZAN Ali。庭上透露，首被告有傷人的案件，次被告和第四被告則沒有案底。

官指襲擊有預謀

法官判刑時指，即使事主有其問題，包括有案底和毒癮，但也不應被殺，並依例判首被告終身監禁。法官另在判處次被告和第四被告時指，是次襲擊是有預謀，而涉案被告各有其角色。陪審團裁決顯示，被告同意參與的計劃，是要對事主造成一定傷害，但並非要令事主受嚴重傷害，甚至致命。法官最終決定，判該兩被告監禁8年。

男事主有盜竊及毒品案底

控方開案陳詞指，35歲巴基斯坦裔男事主有盜竊和毒品案底，在案發當日凌晨4時許，在佐敦道被多人斬至重傷死亡。解剖報告顯示，事主身上多處遭利器斬傷，其體內被驗出可卡因和冰毒。警方在案發現場撿獲板球袋和玻璃碎，並在一地盤天台撿獲4把刀，其中一把驗出事主的DNA。

多人揮刀斬向事主

調查發現，頭部綁上繃帶的首被告與多人經過佐敦道，次被告曾持刀和外賣紙袋追趕事主，多人追至馬路，多次揮刀斬向事主，事主最終倒地，第四被告事後駕駛私家車接載被告等人離開。

首被告案發前數小時曾報警稱被人扑穿頭

案情亦指，首被告在案發前數小時，曾到尖沙咀警署報案，稱他在酒吧飲醉酒後突然被人從後扑穿頭，他到廣華醫院治理後回家休息。他否認向事主施襲，他亦不肯定事主遇襲是否與他受傷有關。

案件編號：HCCC299/2024