4巴基斯坦男子涉佐敦街頭斬死同鄉　1人謀殺罪成　另兩車手裁誤殺

巴基斯坦籍男子3年前在佐敦街頭被多人追斬死亡，4名事主的同鄉男子涉案，其中一人在案發前飲醉酒遭人扑穿頭，惟他否認向事主施襲。閉路電視拍到，有頭綁繃帶男子等人持刀追趕事主。4男否認謀殺罪，4男3女陪審團今(6日)退庭商議後，以5比2裁定首被告Singh Gurpreet謀殺罪成，接載兇徒的兩名車手則誤殺罪成，負責安排會面的被告罪脫。暫委法官祁彥輝將案件押後至12日（下周四）判刑。



4名被告有3人罪成

4名被告：首被告Singh Gurpreet（35歲，無業）謀殺罪成，次被告Singh Harwinder（27歲，地盤工人）及第四被告Singh Gurjinder，兩人在案中任車手角色，被裁定誤殺罪成，第三被告Shingari Dheeraj負責安排會面，被裁定罪名不成立。。

控罪指被告於2022年8月29日，在油麻地佐敦道與白加士街交界，與其他不知名人士，謀殺男子FAYZAN Ali。

巴籍事主FAYZAN Ali送院搶救後證實不治。（劉定安攝）

現場遺下大灘血漬及懷疑屬於死者的涼鞋和外套。（劉定安攝）

死者的涼鞋亦沾滿鮮血。（劉定安攝）

第二及第四被告涉負責接載兇徒

控方開案陳詞指，35歲巴基斯坦裔男事主有盜竊和毒品案底，他在案發當日凌晨4時許，在佐敦道被多人斬至重傷死亡，第四被告Singh Gurjinder事後駕駛私家車接載被告等人離開；第二被告Singh Harwinder則在錄影會面稱，他駕駛電單車到場，承認被拍到手持外賣紙袋。

首被告事前曾在酒吧被扑穿頭

首被告Singh Gurpreet在案發前數小時，曾到尖沙咀警署報案，稱他在酒吧飲醉酒後突然被人從後扑穿頭，他到廣華醫院治理後回家休息。他否認向事主施襲，亦不肯定事主遇襲是否與他受傷有關。第三被告Shingari Dheeraj在錄影會面承認他曾致電事主安排會面。

解部報告指事主被斬死

解剖報告顯示，事主身上多處遭利器斬傷，基本上是被斬死，其體內被驗出可卡因和冰毒。警方在案發現場撿獲板球袋和玻璃碎，並在一地盤天台撿獲4把刀，其中一把驗出事主的DNA。

閉路電視拍到頭綁綳帶的首被告曾與多人到佐敦

案發前，有閉路電視拍到被告行蹤，頭部綁上繃帶的首被告與多人經過佐敦道，次被告曾持刀和外賣紙袋追趕事主，多人追至馬路，多次揮刀斬向事主，事主最終倒地。

案件編號：HCCC299/2024