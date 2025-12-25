聖誕節｜港珠澳大橋口岸人龍塞爆禁區 金巴輪候時間最長一小時
撰文：林遠航
出版：更新：
聖誕節連同週末共四日長假期，今日（25日）繼續有大批市民出遊。在港珠澳大橋，有網民上載照片顯示，香港口岸人龍塞滿整個出境禁區。金巴網頁則顯示，往澳門和珠海金巴服務繁忙，當前輪候時間要30至60分鐘。行車方面，大橋同樣出現車龍，珠海口岸網頁顯示入境現時「極度繁忙」，車龍過500米，候檢時間超過40分鐘。
在港珠澳大橋香港口岸，有網民上載照片顯示，約12時半，出境大堂有人潮，人龍塞滿整個禁區。金巴網頁則顯示，往澳門和珠海金巴服務繁忙，當前輪候時間要30至60分鐘。
行車方面，大橋同樣出現車龍，有網民表示，未到收費站已經開始塞車。珠海口岸網頁顯示入境現時「極度繁忙」，車龍過500米，候檢時間超過40分鐘。
