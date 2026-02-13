教師註冊｜每3年進修150小時2028/29學年生效　備課觀課計算在內

教師日後必須持有執業證書才能註冊，每3年進修150小時，引起學界議論。教育局局長蔡若蓮周四（12日）表明進修時數不會減少，不過共同備課、觀課、教師發展日培訓，以至教師閱讀活動都可計算在內，如現時教師進修情況相若，2028/29學年實行。



近年不少教師離職或移民，較長時間沒有執教。蔡若蓮表示，持「雪藏牌」教師將來只需接受60小時培訓，便可再申領執照。



教育局政治助理蕭嘉怡（左三）、局長蔡若蓮（左四）、副局長施俊輝（左五）於中華廚藝學院與傳媒午宴。（蕭輝浩攝）

開發電子平台助教師計算進修時間

教育局早前提出2028/29年度推出教師執業證書制度，日後在校任教的教師須符合指定條件，包括每3年進修150小時。蔡若蓮在傳媒午宴表示，註冊教師名單共有約16萬人，但執業只有7萬多人，引入教師執業證書可助當局更好做好教師管理、培訓及規劃，以便更易掌握在職教師數據及情況，與不少專業看齊。

專業發展時數和續牌期限都引起學界議論，蔡若蓮說：「大家唔好諗到一定是要困住我哋150個小時（進修）。」她表示當局已有方案助教師應對，「覺得計幾多個鐘（專業發展時數）麻煩，所以我哋而家develop（開發）電子平台，幫你數埋、分埋類就唔使煩。」

教育局局長蔡若蓮（中）於中華廚藝學院與傳媒午宴，她表明教育局提出的教師執業證書制度，要求教師日後3年進修150小時的要求不會放寬。（蕭輝浩攝）

否決改為每5年續牌一次 蔡：5年已經一世代

蔡若蓮表明150小時進修時數要求不會減少，不過共同備課、觀課、教師發展日培訓，以至教師閱讀活動都可計算在內，如現時教師進修情況相若。新安排會於2027/28學年生效，設一年過渡期，2028/29學年正式生效。

對於學界有建議改為每5年續牌一次，蔡若蓮形容「5年已經一世代」，做法無法追上教育發展；又指有其他專業更要求每年續牌，認為3年續牌一次合適。

日後若教師暫停教學一段時間後有意重拾教鞭，蔡若蓮指，相關教師所須完成培訓時數將少於150小時，初步計劃要求「雪藏牌」註冊教師完成60小時培訓。當局正與大學洽談提供培訓課程，讓「脫產」教師重拾香港的最新法例與教育方向，例如《強制舉報虐兒條例》、AI教育、國情等。