殺校｜蔡若蓮料今年有小學獲派零班：不能60年如一日　須新陳代謝

教育局局長蔡若蓮、副局長施俊輝、政治助理蕭嘉怡今日（12日）與傳媒午宴。蔡若蓮回應小學縮班殺時表示，教育界必須有新陳代謝，必須配合人口發展，「不能六十年如一日」，期望透過重置、搬遷等措施，消化在人口少但辦得好的學校，又預料今年會有小學獲派「零班」。



至於中學語言微調政策方面，現有周期將於27/28結束，教育局已委託香港大學進行研究。蔡若蓮認為，日後可考慮放寬相關要求。



教育局政治助理蕭嘉怡（左三）、局長蔡若蓮（左四）、副局長施俊輝（左五）於中華廚藝學院與傳媒午宴。（蕭輝浩攝）

透過重置、搬遷消化位處人口少但辦得好學校

小學自行分配學位階段後，有多達13所小學收生不足10人面臨殺校危機。被問及小學縮班殺校時，蔡若蓮預料，今年將有小學獲派零班，但未有提及學校數目。她表示，教育界須有新陳代謝，特別小學推行就近入學政策，學校需要配合人口發展，學校「不能六十年如一日」。

她又稱，現時已停派新學校，並會透過重置、搬遷消化位處人口少但辦得好的學校。以北部都會區為例，教育局會視乎人口比例計算新學校數目，並且在時間上盡量配合人口轉變，

中學語言微調政策或放寬

中學語言微調政策方面，現時學校若要開設英文班，該班須有85%學生為全港前列40%，而現有6年期的周期將於2027/28學年結束。蔡若蓮表示，日後可考慮放寬相關要求。

教師執業證書制度3年150小時進修不會減 讀書共同備課可計算在內

教育局早前提出2028/29年度推出教師執業證書制度，日後在校任教的教師須符合指定條件，包括每3年進修150小時。蔡若蓮表明進修時數不會減少，特別是共同備課、觀課、教師發展日培訓，以至教師閱讀活動都可計算在內，如現時教師進修情況相若。

對於學界有建議改為每5年續牌一次，蔡若蓮形容「5年已經一世代」，做法無法追上教育發展，又指有其他專業更要求每年續牌，認為3年續牌一次合適。另外，日後若教師暫停教學一段時間後有意重拾教鞭，蔡若蓮指，相關教師所須完成培訓時數將少於150小時，日後教育局會與不同大學合作開辦課程，確保教師掌握最新技能。

教育局局長蔡若蓮（中）於中華廚藝學院與傳媒午宴，她表明教育局提出的教師執業證書制度，要求教師日後3年進修150小時的要求不會放寬。（蕭輝浩攝）

回應中學生內地交流晚上擅外出 學生無法克服外界誘惑屬學習過程

早前有中學生內地交流時晚上擅離酒店，蔡若蓮回應稱學生首次參加公社科內地交流，無法克服外界誘惑，認為這是學習過程，需給予學生成長空間，而學校教師亦會跟進輔導，認為不應因個別學生犯錯而令全部學生不再內地交流。