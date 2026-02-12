小六生用AI出貓　校方：嚴肅跟進　教育局倡裝鏡頭、改善監考程序

石硤尾基督教香港信義會深信學校早前有小六學生在中文科說話評估用人工智能「出貓」生成演講稿。校方今日（12日）回覆《香港01》查詢指，對事件高度重視，決定安排重考，又指將按既定機制嚴肅跟進及處理。



教育局副局長施俊輝則表示，已與學校跟進有關情況，又提到學校可以考慮在考試預備室安排另一名教師監考、安裝攝錄鏡頭等，以確保考生不會作弊。



基督教香港信義會深信學校。（基督教香港信義會深信學校Facebook）

基督教香港信義會深信學校本周一發出通告，決定安排6E班學生在2月12日重考中文科說話評估。

信義會深信學校2月5日進行六年級中文科說話評估，知情人士表示，當日學生需進行一分鐘演講，所有學生會先在班房等候，逐個分批準備和應考，考畢後會返回班房。據稱當日評估只考一個題目，有學生應考後返回課室，並向其他同學透露題目，當中有學生偷偷取出手機，利用AI「出貓」搜尋資料，並生成演講稿，最終被同學揭發事件。

全班重考 校方：確保評核的公平、公正與準確

該校今午回覆《香港01》查詢指，校方在評估結束後，得知其中一個班別有學生作弊，影響考試的公平性。校方表示高度重視事件，隨即向教育局及法團校董會報告。經法團校董會商議後，為確保評核的公平、公正與準確，決定安排該班別重考中文科說話評估。

校方續說，在確定有關重考安排後，校方已即時透過通告形式，通知全級六年級學生及家長有關事件，讓家長知悉重考安排。就是次事件，校方指將按既定機制嚴肅跟進及處理，並將繼續透過適切的引導，培養學生正確的價值觀及資訊素養。

教育局政治助理蕭嘉怡（左三）、局長蔡若蓮（左四）、副局長施俊輝（左五）於中華廚藝學院與傳媒午宴。（蕭輝浩攝）

副局長施俊輝：考核最重要是公平性

教育局副局長施俊輝今日出席傳媒午宴時則表示，當局正向學校了解事件，相信學校會改善監考程序，又提到學校可考慮安排另一名教師在考試預備室監考、安裝攝錄鏡頭等，以確保考生不會作弊。

施俊輝認為考核最重要是公平性，同時教育局亦有向學校提供指引，提醒學校須教學生如何正確使用AI、學術誠信等正確價值觀，期望與學校共同思考如何改善。他又表示，科技日新月異，可能再有其他方法透過人工智能作弊，所以會與學界再考慮更多應對方法。

950校申請智啟學教50萬元AI撥款 會審查防學校濫用

教育局早前推出智啟學教計劃，每校可申請50萬元推動AI教學。施俊輝表示，目前已有950學校申請，佔全港學校總數九成半，強調會有監察機制，確保學校善用公帑。他又稱，未來計劃與教育城合作，由教育城為全港學校購買適合的AI工具，減輕學校行政負擔，以及能以較相宜的價錢購買工具。