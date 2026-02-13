大維修貪污｜消息指所涉屋苑包括荃灣中心　法團主席稱未聘請顧問

荃灣中心第二期近月陷入聘請工程顧問風波，居民收集5%業權召開業主大會，暫緩有關決定。廉政公署今日（13日）表示，近日就涉嫌貪污的樓宇大維修工程，在全港7個屋苑及大廈拘捕22人，合約金額介乎200萬元至逾1億元，總額高達2億元。



消息指，其中一個涉事屋苑為荃灣中心。荃灣中心第二期業主立案法團主席李洪波受訪時表示不解，指工程「連顧問公司都未有」，並聲稱所涉億元合約的金額是廉署「自己作」，惟問及是否有人受查，他未有回答。



有業主則透露，二期法團去年12月曾稱內部已揀選一間公司作為大維修工程顧問，僅要求業主回覆是否同意，業主質疑不透明，再召開特別業主大會，強烈表達不欲在此時進行大維修，李洪波其後去信屋宇署及市建局要求延遲大維修。



廉政公署就涉嫌貪污的樓宇大維修工程，在全港7個屋苑及大廈拘捕22人，據知其中一個涉事屋苑是荃灣中心。（梁偉權攝）

李洪波接受《香港01》訪問時透露，屋苑早前接獲屋宇署發出的強制驗樓令，原本已開始招標，但尚未聘請任何顧問公司。他指，由於很多居民表示暫時不欲進行驗樓或大維修，「咁我哋咪唔做住囉」，遂向市建局申請押後「樓宇更新大行動2.0」及「消防安全改善工程資助計劃」委聘工程顧問一事。

據他出示由市建局於2月11日發出的信件，局方表示「現階段將暫緩你們（荃灣中心第二期）申請上述計劃的進度要求直至另行通知」。

關注荃灣中心大維修小業主義工吳先生表示，屋苑就大維修經市建局招標妥招標後，有約18間工程顧問公司回標。2025年12月初，業主收到由業主立案法團發出的通告，稱法團在內部的委員會會議見過某幾間公司後，已揀選向業主推薦其中一間公司作為荃灣中心二期的工程顧問，要求業主回覆是否同意，並指在12月13日會邀請數間工程顧問公司到屋苑開簡介會。

吳先生指，當時不少業主質疑法團的做法不透明，加上大埔宏福苑大火剛發生不久，認為法團此時仍推動大維修、揀選工程顧問是「好荒謬」，結果有業主組成義工團，收集到超過5%業主簽名，要求召開特別業主大會審視相關事宜。12月13日的簡介會，則變成「質詢大會」，業主強烈反映不接受現時進行大維修，二期法團主席李洪波隨後去信屋宇署及市建局等部門，要求延遲甚至暫停大維修。

吳先生續稱，法團收到超過5%業主要求召開特別業主大會後，本應在45天內開會，惟最終在今年2月9日才舉行，而當日二期法團主席李洪波稱抱恙缺席，居民強烈不滿，會議最終流會。

他又引述有街坊稱，在2月9日業主大會原定開始時間前不久，見到疑似李洪波跟隨兩名穿西裝的男子離開。

吳先生說，感激荃灣中心二期的街坊協助收集業主簽名召開特別大會，否則可能屋苑已揀選法團推薦的公司成為大維修工程顧問，指至少「唔係揀咗先發現有呢件事」，認為可由廉政公署調查是否「真係有唔好嘅事發生咗，我諗對呢個屋苑嘅業主都係一件好事」。

至於有否想過改選法團，吳先生稱曾在業主群組，見到有街坊要求二期法團主席李洪波下台，「要佢走、快啲選過」，惟他認為先不論李有否做過「唔見得光嘅事」，「但好難去搵一個人真係去肯做法團、甚至法團主席，大家講好容易，走啦、落台，但之後呢？大家都唔知道會係點樣。」

另有荃灣中心居民則透露，早前業主立案法團已就延後強制驗樓及大維修一事召開業主大會，市建局亦有解釋招標妥及相關押後事宜。

該居民又指，雖然屋苑接獲強制驗樓令，但因大埔宏福苑大火而申請延遲相關工作。對於屋苑大維修被指涉貪，該居民則感疑惑反問，「（工程）都未開始，點樣貪污呢？」

廉政公署稱，早前接獲貪污投訴，指有工程承辦商涉嫌藉貪污手段，行賄工程顧問公司及法團成員以取得屋苑及大廈的大維修工程合約。署方於周一及周二（9日及10日）進行代號為「獅子山」的執法行動，於全港多區7個屋苑及大廈，拘捕17男5女（36至78歲），包括4間工程顧問公司及3間工程承辦商的董事及職員，以及部分屋苑及大廈的業主立案法團主席。

廉署指行動涉及3個屋苑、3座單幢住宅大廈及一座工業大廈的大維修工程，分別位於荃灣、深水埗、大角咀、新蒲崗、觀塘、上環及筲箕灣，工程合約金額介乎200萬元至逾1億元，總值逾2億元。其中兩項總值逾1億元的工程仍在籌備階段，廉署執法行動成功阻截工程合約批出。