廉署調查2億元大維修貪污案涉7大廈及屋苑　拘22人包括法團主席等

廉政公署今日（13日）指，近日針對涉嫌貪污的樓宇大維修工程進行執法行動，在全港7個屋苑及大廈拘捕22名人士，包括工程顧問公司、承辦商的董事及職員，以及業主立案法團主席等。涉案樓宇包括3個屋苑、3座單幢住宅大廈及一座工業大廈，合約金額介乎200萬元至逾一億元，總額高達2億元。廉署指相關貪污調查仍在進行，不排除再有進一步執法行動。



廉政公署。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

廉署指，早前接獲貪污投訴，指有工程承辦商涉嫌藉貪污手段，行賄工程顧問公司及法團成員以取得屋苑及大廈的大維修工程合約。署方於周一及周二（9日及10日）進行代號為「獅子山」的執法行動，於全港多區7個屋苑及大廈，拘捕22名人士。

被捕人士為17男5女，年齡介乎36至78歲，包括4間工程顧問公司及3間工程承辦商的董事及職員，以及部份屋苑及大廈的業主立案法團主席。廉署表示，在行動中根據法庭手令搜查多個地點，包括涉案工程顧問公司及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關大維修工程的招標和工程文件，以及銀行和會計紀錄。

案件涉及3個屋苑、3座單幢住宅大廈及一座工業大廈，分布於全港多個地區，分別為荃灣、深水埗、大角咀、新蒲崗、觀塘、上環及筲箕灣，合約金額介乎200萬元至逾一億元，總價值高達2億元。署方稱，其中兩項總值逾一億元的工程仍在籌備中，因廉署執法行動最終未有批出。

廉署調查發現，有工程顧問公司及工程承辦商的帳目懷疑造假，以掩飾不尋常收入及支出。調查又發現，其中一名法團主席涉嫌應入標工程顧問公司要求，泄露機密招標面試題目，協助對方成功獲聘為相關工程的顧問。

廉署表示，採取執法行動後，已主動聯絡有關屋苑及大廈的相關持份者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。