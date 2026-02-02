屋苑亂象｜大維修改革能治圍標？刑事化有呼聲、假授權票仍待處理

大埔宏福苑火災後，政府在新一屆立法會提出議案，改革大廈管理工作、推出加強版「招標妥」，旨在打擊圍標。不過，多宗疑涉圍標的大維修爭議，揭露不止機制有漏洞，圍標集團亦已滲透大維修中每個角色，有專家認為，要整頓早已烏煙瘴氣、被高度壟斷的維修市場，政府現時「出招」仍有不足。

另外，有智庫提出圍標「刑事化」，以刑事後果達阻嚇作用。有學者贊成刑事化配合執法機構瓦解黑勢力，有效對付圍標；亦有專家擔心圍標往往無直接證據，刑事化會拉高入罪門檻。



【屋苑亂象・專頁】

2025年11月28日，廉政公署拘捕宏福苑工程顧問「鴻毅」董事黃俠然（白衣），並到其辦公室搜證。（資料圖片／蔡正邦攝）

圍標集團壟斷市場 市建局聘曾涉圍標顧問

宏福苑大火後，行政長官李家超提出從八方面開展系統性改革，保障樓宇維修工程安全，當中就包括檢討有否相連利益、合謀串聯、招標問題以及法律懲罰的足夠性。

政府提出其中一個重點新措施是加強版「招標妥」，強化市建局的角色，包括設立預審名單、由市建局直接招標、評標，利用官方力量篩去有圍標嫌疑的公司。

全港業主反貪腐反圍標大聯盟發起人趙恩來對新措施持保留態度，稱市建局在過往的升降機優化計劃中已採用類似模式，由局方委任顧問進行評估，但他指所謂的「獨立顧問」與市面上活躍的工程顧問高度重疊，包拮括曾涉圍標案的公司。他舉例指，翠湖花園圍標案中的顧問公司，事後仍受市建局指派，在博康邨大維修中擔任獨立顧問。

發展局局長甯漢豪指，會研究革新招標妥，包括制定嚴謹預審名單，引入有力的除名安排等。（資料圖片／鄭子峰攝）

市場缺乏正當公司 改革要先重整市場環境

趙恩來強調，維修市場多年來「劣幣驅逐良幣」，正當經營的公司在充斥圍標的情況下早已離場，「好多我們認為清廉的公司，其實近這五至十年，慢慢已經無再投標」。他指出，現時活躍於維修市場的顧問公司僅二三十間，「如果名單裏面沒有正當公司，你如何挑選都只會選到壞人」。

趙恩來強調，並非單靠趕走「劣幣」就能改善業界質素，市場缺乏「良幣」亦是問題重點，「首要的是吸引一些正當公司重回市場。他們進入市場後，不需擔心被黑勢力恐嚇、不需擔心被圍標集團排斥，才是關鍵。」

2024年3月10日，爆出億元大維修風波的柴灣樂翠臺，在特別業主大會前開箱授權票，期間發生爭執，法團主席及一名女街坊報稱受傷送院。（資料圖片／羅日昇攝）

假授權票氾濫 提高持票上限成效有限

2025年實施的《建築物管理條例》新修訂，引入了業主大會對大維修工程及大額採購的親身出席和投票門檻。政府接下來仍會有第二輪修例，民政及青年事務局局長麥美娟在宏福苑大火後表示，有五大修例方向，其中一個就是授權票，包括限制每個業主持授權票上限。

趙恩來認為設持授權票上限「無意思」，他稱圍標集團擁有龐大財力與人力，若政府由限制一人最多持有100張授權書改為10張，集團只需聘請10個人，便能輕鬆持有同樣票數，對他們來說完全無難度。

全港業主反貪腐反圍標大聯盟發起人趙恩來認為，解決維修市場缺乏正當公司，是處理圍標問題重點。（資料圖片／夏家朗攝）

無權驗證簽名 法團圖設關卡阻造假屢碰壁

另一個大維修圍標常見的問題是有人造假授權票，但政府早前提出的議案未就此著墨。政務司司長陳國基曾表示會研究，包括是否交由屋苑管理處驗證簽署授權票人士的業主身份。

趙恩來指參考過往經驗，陳國基提出的做法在執行上有困難，法團並無法定權力驗證授權票上業主簽名的真偽。他又指，現時授權書格式要求過於簡單，只需業主姓名、簽名、所屬單位的資料，曾有法團希望提高造假授權書的難度，自行製作不同格式的授權書，要求業主必須使用，但卻不被法庭承認；亦有法團曾要求被授權人亦要加簽，做法亦不被法庭承認。

趙恩來稱，政府2024年修訂《建築物管理條例》，要求法團在業主大會舉行24小時前貼出被授權單位的名單，確實對於打擊假授權票有幫助，但成效不大，認為上述兩個提高造假難度的做法值得考慮，但估計政府若實行，或需要修例。

民思政策研究所早前發表研究報告，建議政府修例，將有關圍標的行為刑事化。（資料圖片／林遠航攝）

圍標刑事化是出路？

另一個打擊圍標的重要方向在於執法層面。2026年1月，智庫「民思政策研究所」發表了一份關於打擊圍標的研究報告，指香港應對圍標的防控體系已陷入制度性失效，監管遠遠落後於日本、新加坡等國家。

智庫所長、行會成員湯家驊，指現時《競爭條例》僅適用於民事責任，《防賄條例》範圍亦過窄，法團的角色存在灰色地帶，建議修例將有關圍標行為刑事化。

美國維克森林大學經濟系副教授梁天卓認為，政府可考慮將圍標行為刑事化，同時加強打擊黑社會的勢力。（受訪者提供）

學者倡刑事化配合反黑打擊 關注組憂拉高入罪門檻

美國維克森林大學經濟系副教授梁天卓過去曾經研究香港圍標問題，他認為圍標刑事化將違法成本由罰款提升至監禁，建議值得考慮，同時可令現行《競爭條例》「舉報者免責」的條款具真正的交換價值。

梁天卓解釋，要證明各方合謀，往往都需要依靠圍標集團內部提供證據，但圍標往往牽涉黑社會勢力，舉報者或需面對人身安全威脅，如只是為了節省一筆罰款而要冒生命危險，舉報的吸引力極低。若將圍標刑事化，參與者需面臨牢獄之災的話，則內部人士舉報以換取免責的誘因便會增加。

梁天卓強調，單靠刑事化並不足夠打擊圍標。他提到，美國80年代打擊黑手黨涉足工程圍標時，當局不止依賴反壟斷法，亦利用沒收資產等刑事執法手段，打擊背後的黑社會集團。他建議競委會、廉政公署及警方加強合作，只有黑社會勢力被瓦解、影響力減弱，「背叛」的後果較小，舉報者才會有機會出現。

不過，趙恩來則有保留，強調刑事案件入罪必須達致「毫無合理疑點」，但圍標往往缺乏白紙黑字證據，刑事化圍標會反令入罪門檻變高，認為是「好睇唔好食」。

2026年1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（資料圖片／鄭子峰攝）

專家倡政府建維修成本、承建商資料庫

圍標另一個監察者，除了政府，亦應回到業主本身。梁天卓指出，業主往往是行外人，面對動輒過千萬的維修工程，根本無從判斷標價是否合理。他強調，市場絕大部分屋苑大維修都有圍標，私人市場的「市價」已遭操控，現行「招標妥」提供的獨立顧問的估價已無意義。他建議，政府利用自身優勢，公開公營房屋的外牆維修、油漆等維修成本數據，將其轉化為具公信力的參考指標。

除了價格透明，承建商的背景透明度同樣關鍵。趙恩來指出，現時顧問公司受制於私隱條例，難以查閱承建商的完整背景。相反，政府擁有最準確的數據庫，有能力建立機制，列出承建商過往的工傷意外、欠薪及刑事紀錄等資料供法團參考 。

荃灣麗城花園三期十年前展開大維修，新法團成功推翻由舊法團通過的1.4億元方案，工程費用減至7,000萬元。（資料圖片／江智騫攝）

荃灣麗城花園三期十年前展開大維修，新法團成功推翻由舊法團通過的1.4億元方案，工程費用減至7,000萬元。（左起）法團秘書林太、副主席劉栢堅、主席黎深。（資料圖片／江智騫攝）

業主仍有責任關注屋苑事務

不論是刑事化還是大數據的透明化，梁天卓與趙恩來都認為，對抗圍標的責任，始終有部份落在業主身上。

梁天卓分析，對於有數千戶的大型屋苑，如每戶分攤的維修費只是十萬元，成功對抗圍標集團可能只省下幾萬元。若只有小量小業主挺身而出反抗，他們便需承擔被黑社會滋擾等後果，「成本與效益」不對稱令大多數人選擇沉默。

梁天卓又提到，2017年荃灣麗城花園成功推翻圍標的罕有例子，當時有業主具備專業知識，且不幸身患絕症，抱著「豁出去」的心態，才成功號召到其他業主對抗圍標集團。

趙恩來亦慨嘆，相比起授權票被濫用、造假，更核心的問題是絕大多數業主不願意出席業主大會，導致法團若不依賴授權票，甚至連會議都無法召開。跟進圍標20年的趙恩來認為，宏福苑火災或令業主對大廈管理多了關心，但對於能否持續感到悲觀。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片／夏家朗攝）

【屋苑亂象系列報道・專頁】