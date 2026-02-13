李家誠告周秀娜｜專家分析Google難證誹謗八卦對錯　移除須贏官司

【李家誠／周秀娜／恆基地產】恒基地產集團主席兼董事總經理李家誠今日（13日）入稟控告藝人周秀娜誹謗及騷擾，因她引發虛假傳聞，聲明指李家誠絕不認識周秀娜，亦與她絕無任何關係。李家誠同時控告5個YouTube頻道及Google LLC誹謗及騷擾，要求停止不可助長的網絡欺凌文化。李稱是次採取法律行動，以釐清事實及保護個人及家族名譽。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，網上每日充斥海量資訊，惟八卦周邊消息難分對錯，Google等平台通常不會主動移除相關懷疑不實或誹謗的內容，故相信李家誠為了保護聲譽，只有贏下官司取得法庭文件，才可獲法律依據要求Google下架。



恒基地產集團主席兼董事總經理李家誠2026年2月13日入稟控告藝人周秀娜誹謗及騷擾。（資料圖片／羅國輝攝）

周秀娜在拍攝初期已打到受傷。（資料圖片／葉志明攝）

周秀娜在訪問中回應稱不認識李家誠。（影片截圖）

八卦周邊新聞難分對錯 Google通常不會主動移除誹謗內容

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，網上每日充斥海量資訊，每日都有不少人向平台申請移除相關內容，若以美國科技巨企Google為例，為了承擔企業責任，其人工智能系統會不斷主動移除涉及私隱、色情及重大公眾利益等內容，因此Google每年都發表報告公布下架名單。

據方保僑了解，若涉及到懷疑八卦周邊的不實或誹謗內容，由於難分誰對誰錯，避免出現「口同鼻拗」的情況，Google通常不予處理，當事人只能採取法律手段解決。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，李家誠只有贏下官司取得法庭文件，才獲得法律依據要求Google下架。（資料圖片）

方保僑︰李家誠只有贏下官司才可要求Google下架

方保僑續指，李家誠與周秀娜的傳聞自2016年開始，至今網上仍能搜尋到相關內容，估計李家誠此舉為了保護聲譽，只有通過民事訴訟控告相關內容農場、KOL或YouTuber等誹謗，並贏下官司取得法庭文件，才可獲法律依據要求Google下架。