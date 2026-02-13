周秀娜首回應涉誹謗李家誠：感意外、深感委屈　早已澄清二人無關

恒基地產集團主席兼董事總經理李家誠今日（13日）入稟控告藝人周秀娜誹謗及騷擾，因她引發虛假傳聞，又發聲明指李家誠絕不認識周秀娜，亦與她絕無任何關係。李家誠同時控告5個YouTube頻道及Google LLC誹謗及騷擾，要求停止不可助長的網絡欺凌文化。李稱是次採取法律行動，以釐清事實及保護個人及家族名譽。



周秀娜晚上在社交平台回應指，對李家誠的提告及聲明感到意外，強調從未表示、暗示或引導任何人相信她與李家誠有任何關係，去年六月回應傳聞時亦已清楚否認。她又指，對李家誠指控她引發「虛構新聞炒作」，深感委屈。



恒基地產主席李家誠。(羅國輝攝）

周秀娜。（資料圖片／葉志明攝）

周秀娜晚上在社交平台回應指，對李家誠的提告及聲明感到意外，強調從未表示、暗示或引導任何人相信她與李家誠有任何關係。她又指，自己唯一一次公開回應有關傳聞，是在去年六月的一次訪問中，當時已清楚否認與李家誠有任何關係，並明確表示並不認識李家誠。

周秀娜又指，對李家誠指稱她因增加個人曝光或宣傳而引發「虛構新聞炒作」的說法，「深感委屈」，又相信事實自會還原。她強調，自己對任何形式的虛構報導及網絡欺淩同樣反感，亦深受其害。就李家誠的指控，她將委託律師研究及跟進處理。

本人對李家誠先生的提告及相關聲明感到意外。本人從未表示、暗示或引導任何人相信本人與李先生存在任何形式的關係。本人唯一一次公開回應有關傳聞，是在去年六月的一次訪問中，當時我已清楚否認與李先生有任何關係，並明確表示本人並不認識李先生。針對李先生指稱本人因增加個人曝光或宣傳而引發「虛構新聞炒作」的說法，本人深感委屈。

本人相信事實自會還原。

本人對任何形式的虛構報導及網絡欺淩同樣深感反感，本人亦深受其害。就李先生的指控，本人將委託律師研究及跟進處理，多謝各位關心。

李家誠批周秀娜旨為增曝光及宣傳 2016年曾發律師信警告

李家誠今日入稟高等法院向周秀娜、5個YouTube頻道及Google LLC作出提告，聲明指有理由相信周秀娜是策劃及引發整個失實傳聞的源頭，自私動機為藉此增加個人曝光及宣傳其電影作品。李家誠鄭重聲明，與周秀娜絕無任何關係，從來不認識她，亦沒有任何企圖或意圖認識她。

李家誠在申索陳述書進一步陳述，有理由相信相關討論源於2016年周秀娜在宣傳她主演電影期間的惡意行為，引發大量媒體以「搭上已婚超級富二代」等字眼標題，虛構新聞炒作，導致公眾產生誤會，認為二人有特別關係，藉此為其個人利益吸引傳媒關注。李家誠早於2016年就此發出律師信警告周秀娜。

恒基地產主席李家誠。（資料圖片）

指10年來YouTube平台等網上頻道明示和暗示李家誠是傳聞富二代

聲明指出，過去接近10年，無論在內地、香港甚至其他華人地區的主流媒體、社交媒體及 YouTube平台，繼續出現大量失實、揑造及無中生有的文字或視頻，明示和暗示該位富二代就是李家誠，部分內容更不負責任地將無關的女性牽扯入這些毫無根據的謠言之中，指這對他構成騷擾及誹謗，感到被侮辱。

周秀娜。（資料圖片／陳順禎攝）

直指周秀娜在李兆基離世時間受訪「預先溝通談論被包養」 李家誠忍無可忍

聲明指在2025年6月，周秀娜在宣傳其新電影作品期間，接受某個YouTube頻道訪問時，預先溝通要談論她被包養的傳聞，她的言論又再一次引發網絡上揑造李家誠與周秀娜虛構關係的大量討論及視頻。

儘管李家誠及其家人當時正在面對失去父親李兆基的悲痛，周仍自私地為了達到其個人宣傳目的，「明知他們正處於這個艱難時刻，仍然選擇重提虛構傳聞，令他們又一次要面對這些誇張失實、不合法、不合理及不負責任的網絡欺凌」，猶如在李家誠及其家人的「傷口上灑鹽」；其中一些視頻內容涉及李太徐子淇及其父母，「甚至捏造從未發生的情景，令人誤以為李先生家人曾經牽涉刑事罪行，這加重他們面對失去至親的傷痛。」

李家誠認為事情已超出合理界線，並已達至合理人士包括他忍無可忍的地步。為了保護個人、家人及家族名譽，以及釐清事實，所以有必要向周秀娜採取法律行動。

有關李家誠先生（下稱「李先生」）今天採取法律行動入稟香港高等法院向周秀娜小姐、5個YouTube頻道及Google LLC （統稱「被告人」）作出提告，李家誠先生有以下聲明：

首先，對於多年來有關李家誠先生與周秀娜小姐之虛假傳聞及失實討論，李先生有理由相信周秀娜小姐是策劃及引發整個失實傳聞的源頭，而周秀娜小姐散播失實傳聞的自私動機為藉此增加個人曝光及宣傳其電影作品。李先生在此鄭重聲明，李家誠先生與周秀娜小姐絕無任何關係，李先生從來不認識周秀娜小姐，亦沒有任何企圖或意圖認識她。（詳情可參考申索陳述書第3至8段）

正如李先生在他的申索陳述書其他部份進一步陳述，李先生有理由相信相關討論源於2016年周秀娜小姐在宣傳她主演電影期間的惡意行為，引發大量媒體以「搭上已婚超級富二代」等字眼標題，虛構新聞炒作，導致公衆產生誤會，認為李先生和周秀娜小姐有特別關係，藉此為其個人利益吸引傳媒關注。李先生亦於2016年就此發出律師信警告周秀娜小姐。

過去接近10年，無論在內地、香港甚至其他華人地區的主流媒體、社交媒體及 YouTube平台，繼續出現大量失實、揑造及無中生有的文字或視頻，明示（包括提及李先生名字、刊登其或／及其家人相片等）和暗示該位富二代就是李先生，部分內容更不負責任地將無關的女性牽扯入這些毫無根據的謠言之中，這對李先生構成騷擾及誹謗，亦令李先生感到被侮辱。

更甚的是，在2025年6月，周秀娜小姐在宣傳其新電影作品期間，接受某個YouTube頻道訪問時，預先溝通要談論她被包養的傳聞，她的言論又再一次引發網絡上揑造李先生與周秀娜小姐虛構關係的大量討論及視頻。儘管李先生及其家人正在面對失去父親李兆基博士的悲痛，周秀娜小姐自私地為了達到其個人宣傳目的，明知他們正處於這個艱難時刻，仍然選擇重提虛構傳聞，令他們又一次要面對這些誇張失實、不合法、不合理及不負責任的網絡欺凌，猶如在李先生及其家人的「傷口上灑鹽」。其中一些視頻內容涉及李先生太太及父母，甚至捏造從未發生的情景，令人誤以為李先生家人曾經牽涉刑事罪行，這加重他們面對失去至親的傷痛。因此，李先生認為事情已超出合理界線，並已達至合理人士包括李先生忍無可忍的地步。為了保護個人、家人及家族名譽，以及釐清事實，所以有必要向周秀娜小姐採取法律行動。

近年，李先生曾經透過律師多次要求Google LLC移除YouTube平台有關誹謗李先生的失實文字或視頻，但Google LLC並沒有作出任何行動。為阻止謠言繼續發酵，李先生在別無其他切實可行的選擇下，決定現有必要向相關YouTube頻道，以及容許內容發放的平台Google LLC採取法律行動，以釐清事實及制止網絡欺凌行為。

整個事件已纏擾近10年，李先生從來沒有入稟控告任何人，或沒有公開回應失實報導，是本著「清者自清」、 「息事寧人」的態度面對，亦不希望事件發酵。然而，他的沉默反令別有用心者變本加厲，一次又一次利用失實言論，博取曝光和網上流量。此等事件不但嚴重誹謗李先生本人，更為其家人帶來沉重壓力，及影響了家族在社會上的聲譽。另外，該等YouTube頻道在網上平台散播虛假資訊、加上Google LLC繼續任由一些內容失實，包括把AI生成虛假視頻推送給大眾的行為出現，絕對是不可助長的網絡欺凌文化，只會為社會及下一代造成負面影響。因此，李先生認為必須對周秀娜小姐、相關YouTube頻道及Google LLC 的惡意及不負責採取法律行動，以討回公道，及以正視聽。

此後，李先生將合理合法地主動行使他的法律權利，維護其合理權益。

周秀娜。（資料圖片／葉志明攝）