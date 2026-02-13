麗星郵輪「領航星號」故障　逾千旅客滯留逾5小時至晚上仍未登船

麗星郵輪旗下的「領航星號」早前宣布重回香港作母港推出航程，惟首日便出現阻滯。該船今日原定開展為期兩晚的海上遊，但有指因為出現技術問題，登船程序受阻。據了解，原定旅客可在下午4時登船，惟至晚上9時仍然滯留尖沙咀海運碼頭，至今仍未能登船，導致大批旅客鼓譟。有受影響旅客向《香港01》表示，船公司雖提出補償方案，包括領取港幣200元現金，或選擇港幣200元郵輪消費額於航程中使用，但有不少長者旅客在碼頭苦候多個小時，甚至連午餐都未進食，一直不敢離開，惟仍然未有明確消息。《香港01》正向麗星郵輪了解情況。



麗星郵輪旗下的「領航星號」。（資料圖片／夏家朗攝）

麗星郵輪旗下的「領航星號」原定今日在海運碼頭出發，展開為期兩夜的海上遊。惟出現技術問題，乘客至晚上仍未上船。（讀者提供）

麗星郵輪旗下的「領航星號」原定今日在海運碼頭出發，展開為期兩夜的海上遊。惟出現技術問題，乘客至晚上仍未上船。（讀者提供）

麗星郵輪提出補償方案，旅客可從兩項安排中任擇其一，包括領取港幣二百元現金，或選擇港幣二百元郵輪消費額於是次航程中使用。

麗星郵輪旗下的「領航星號」早前於2026年2月至4月以香港為母港，推出全新「海上繁花」主題航程。今日為今次一系列航程的首個發船日，原定會開展為期兩晚的海上遊。惟有旅客向《香港01》表示，指乘客至晚上仍未能登船，一度出現鼓譟。

麗星郵輪「領航星號」出現技術故障，原定下午4時登船，延至晚上9時仍無消息，逾千旅客滯留尖沙咀海運碼頭，一度鼓譟，有職員在場講解情況。(讀者提供)

船公司發出通告，指由於郵輪出現技術問題，原定今晚的登船程序受阻，需要暫時延遲，並表示會盡快展開相關手續。

麗星郵輪提出補償方案，旅客可從兩項安排中任擇其一，包括領取港幣200元現金，或選擇港幣200元郵輪消費額於是次航程中使用。通告亦指，現場工作人員會為乘客提供協助及發布最新消息，船公司對是次延誤造成的不便深表歉意。

麗星郵輪旗下的「領航星號」。（資料圖片／夏家朗攝）

乘客任先生表示，原定船公司通知乘客可在下午4時起上船，惟今日到場時，船公司表示郵輪因不明原因而無電，故停止乘客登船。船公司後來在傍晚提出補償方案，但當時表示適用於延誤，現時未知若最終無法開船有何賠償。

他又提到，船公司職員在傍晚六半時起，多次表示半小時後會有公布，但每次最終都沒有任何消息，令現場逾千人士鼓譟，甚至與職員口角。任先生對有可能未能成行感到不開心，又指可能會趁兩日假期改為北上。