年廿八還神｜黃大仙祠多善信還願　有小學生稱求學業進步結果靈驗

【馬年/農曆新年/還神/還太歲】新年將至，不少善信趁農曆年尾到嗇色園黃大仙祠還神、誠心還願，送舊迎新，包括一名小學三年級學生，他稱去年年初曾經隨家人來拜神許願，祈求學業進步，結果成績真的有進步，所以趁着年廿八跟母親前來還神。除了還神外，他此行還有一個目的，就是希望臨近喜氣洋洋的節日，專程為大埔宏福苑的災民祈福，「希望佢哋身體健康，有屋企住。」



新年將至，不少善信趁年尾到嗇色園黃大仙祠還神。（鄭子峰攝）

新年將至，不少人趁年尾到嗇色園黃大仙祠還神。（鄭子峰攝）

讀小學三年級的姓黎小朋友專程來求神庇佑宏福苑災民，「希望佢哋身體健康，有屋企住。」（鄭子峰攝）

2月15日（年廿八）黃大仙祠內有不少善信趁農曆年尾還神。（鄭子峰攝）



+ 2

小學生也還神：祈求學業進步結果靈驗

不少善信會在年初許願，年尾來還願。黃大仙祠的道士表示，有心的話年尾可以還神，但並非必要。縱非必要，今日（15日）的黃大仙祠依舊有不少善信來還神，在神明前誠心上香參拜。其中就讀小學三年級的姓黎小朋友稱，農曆年初時，曾經來向黃大仙許願祈求學業進步，結果成績真的有進步，所以跟隨母親前來還神。

除了還神外，他此行還有一個目的，就是求神庇佑大埔宏福苑的災民，他說：「希望佢哋身體健康，有屋企住。」他表示，當看到火災新聞時，感到十分不開心和驚訝，所以專程前來為災民祈福。

內地客11年前成功求子 今訪港旅遊帶兒子來還神

內地遊客楊女士則特地在旅程中安排了到黃大仙祠還神的行程。她稱曾於2015年在黃大仙祠許願，祈求能擁有一個可愛的寶寶，其後她真的懷孕並誕下麟兒，母子平安，所以帶同兒子到場還神，並祈願兒子能健康成長。

內地遊客楊女士2015年在黃大仙祠許願，祈求有個可愛的寶寶，其後懷孕並母子平安，今次來港旅遊帶同兒子向神明還願。（鄭子峰攝）

有市民連續十年到黃大仙祠許願

市民周先生則已連續10年到黃大仙祠許願和還神，即使每年來的時間有遲有早，過去10年來從不缺席。他年頭許了身體健康的願望，年尾身體仍一切順利，於是便來還神。他亦十分講究，指今日僅會還神，會留待過年後再來許新年願望。

周先生已連續十年到黃大仙祠許願和還神。（鄭子峰攝）

市民可到祠內的「太歲元辰殿」拜太歲

另外，除了參拜黃大仙，市民亦可到祠內的「太歲元辰殿」拜太歲。整個正月內（2月18日至3月18日），今年犯太歲的肖馬市民可免費進入，一般市民則需付入場費100元，65歲或以上長者則需付50元。

除了參拜黃大仙外，市民亦可到祠內的「太歲元辰殿」拜太歲。（鄭子峰攝）

除了參拜黃大仙外，市民亦可到祠內的「太歲元辰殿」拜太歲。（鄭子峰攝）

除了參拜黃大仙外，市民亦可到祠內的「太歲元辰殿」拜太歲。（鄭子峰攝）