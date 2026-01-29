3少年男女把停車場當活春宮　邊吸毒邊玩3P　女被告意識到有毒癮

兩男一女少年疑在屋苑天台邊吸食「太空油」，邊並玩三人性交遊戲，現場並有4人目擊過程，相關片段後來在網上流傳，其中16歲男生因身穿校服被認出，他被捕稱已不記得事發經過；警方之後再拘捕一名18歲少年，及一名16歲少女子，兩人之後並一再發現吸「太空油」及電子煙。3人早前在承認公眾地方作猥褻行為，及毒品相關罪名，案件今(29日)在屯門法院判刑，兩男被告分別判勞教中心及18個月感化，女被告則經一再評做後，意識到自己有毒癮，裁判官決定再為她索取報告，並押後至2月16日判刑，期間須還押。



3人同被控在停車場暴露性器官

3名被告：張姓少年（16歲，學生）、梁博滔（18歲，無業）及李姓少女（16歲，無業）同被控1項在公眾地方的猥褻行為罪，指他們於2025年3月4日，在天水圍天逸邨多層停車場六樓猥褻暴露性器官。

3名被告在屯門法院判刑。

案發地點在天水圍天逸邨的多層停車場。（Google Maps截圖）

張涉藏煙彈 另兩男女藏太空油

3人另被控管有第I部毒藥及藏毒，其中張涉在同月5日在天水圍深灣路藏7 個煙彈內載有8.5克液態尼古丁；梁及女被告亦涉同日在天耀鄒某單位及一樓平台藏3個分別載有0.13克及0.25克依托咪酯，及在同年4月25日，在天水圍天耀廣場管有6個煙彈內載有0.67克依托咪酯，即「太空油」；

被告3P性交時有另4人在場

案情指，在2025年3月4日，有5段影片在網上廣泛流傳，涉及3名被告在天水圍天逸邨停車場平台及梯間公然性交。影片中可見，張正在吸食疑似電子煙，女被告當時正為張口交，梁則從後與女被告性交。過程中三人有暴露性器官。片段反映，當時至少有4人目擊過程。

案發時張穿校服被認出

張因當時身穿校服而被認出，其後在家中被捕；梁和女被告亦在女被告的家被捕。警方同時在女被告的床底下發現兩支含依托咪酯（太空油）的煙彈。

張被捕稱不記得事發經過

在警誡下，張承認曾見過梁和女被告，惟不記得事發經過；梁則承認因性衝動與女被告性交，在床底下發現的煙彈亦屬於他，與女被告無關；女被告全程保持緘默。

梁及女被告事後一再被發現吸太空油及電子煙

在2025年4月25日，警方接報有人吸食疑似太空油，到場後發現梁和女被告各持有一支含太空油的電子煙，搜身時再發現4顆煙彈。警誡下二人承認煙彈為自用。至同年5月21日，警方巡邏再度發現女被告吸食電子煙並拘捕她。

張稱誤解感化官意思才稱不想感化

張的代表律師求情指張誤解了感化令的內容，故向感化官表示不想感化，希望再索取進一步的報告，而另一份報告則反映張適合勞教中心。張另親撰求情信稱已感後悔。梁的代表律師指，梁在求情信表示在羈留時有反思，對行為感後悔，想改過，望法庭接納報告判他感化令。

女被告在一再評估後終意識到有毒癮

女被告的代表律師則指，女被告認為沒有毒癮，惟醫生報告指她有，故感化官認為她不適合判入更生中心及戒毒中心。她另在與青少年罪犯評估專案小組會面後，終意識到她有毒癮，並願意戒毒，故望索取進一步感化報告。

梁判感化但須住院戒毒

署理主任裁判官鄧少雄終接納報告內容，判處張入勞教中心，梁則判18個月感化，期間有12個月須住院戒毒，另需遵守戒嚴及不定期驗尿等案排。女被告則押後至2月16日判刑，以為她索取進一步報告，期間須還押。

案件編號：TMCC1819/2025TMCC1819/2025